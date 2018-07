Mitos y misterios del transporte aéreo explicados

¿Porqué no hay fila 13 en un avión? ¿los aviones evitan sobrevolar el Triángulo de las Bermudas?¿Cuál es el asiento más seguro de un avión? Skyscanner cuenta la verdad sobre todo lo que siempre has querido saber sobre volar pero no te atrevías a preguntar.

1. ¿Es verdad que en un avión te emborrachas más rápido?

La falta de oxígeno a bordo se traduce en que una copa de vino tinto te sube más rápido a la cabeza que si estuvieras en tierra firme. Sin embargo, hay estudios que demuestran que no hay tanta diferencia entre beber en la pista o a 12.000 metros de altura. Da igual que estés en un bar o en el aire: seis copas de champán antes de desayunar te pondrán contentillo.

2. ¿Por qué no hay fila 13 en un avión?

Si no pasas por debajo de escaleras y evitas los gatos negros, esto te parecerá bien. Para no pegar un susto a los pasajeros supersticiosos, las compañías aéreas eliminan la fila 13 de los aviones. Lufthansa también quita la fila 17 para evitar que los viajeros italianos se molesten, ya que para ellos también es un número de mala suerte. Una de las pocas aerolíneas que opera aviones con la fila 13 es Alaska Airlines. No sabemos por qué.

3. ¿Los aviones aún evitan el Triángulo de las Bermudas? (¿Acaso lo han hecho alguna vez?)

La leyenda dice que más de mil aviones y barcos han desaparecido mientras cruzaban la zona entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Así que es comprensible que los pilotos prefieran no acercarse ahí ni en pintura. Pero no es así... y nunca lo han hecho. Hace años que los aviones sobrevuelan esa zona misteriosa y seguirán haciéndolo a pesar del mito. Vale la pena correr el riesgo, la otra única opción es dar un rodeo de 3.000 kilómetros.

4. ¿Es verdad que todos los lavabos tienen que tener cenicero, aunque hace 15 años que está prohibido fumar en un avión?

Sí. La agencia gubernamental norteamericana, la FAA, dice que todos los aviones deben llevar ceniceros a bordo y todas las compañías del mundo han adoptado la norma para asegurar la seguridad durante el vuelo. La norma entró en vigor después de que un cigarrillo provocara un accidente en 1973. Y a pesar de que hace casi 20 años que no se puede fumar en los aviones, sigue habiendo ceniceros por si a algún pasajero le entra el mono y decide arriesgarse a encender uno a bordo.

5. ¿La tripulación tiene restricciones de peso y altura?

La tripulación tiene que medir más de 1,57 metros para poder llegar a los compartimentos superiores (que suelen estar a 1,80 metros) y para poder operar los toboganes de evacuación durante una emergencia. Asimismo, si mides más de 1,89 metros puede que tengas problemas para desplazarte por el pasillo. Y en cuanto a la cintura, no hay normas, siempre que puedas servir una coca cola light mientras haya turbulencias.

6. ¿Un rayo puede provocar un accidente?

Si lo piensas, un gran trozo de metal volando entre una tormenta es el blanco perfecto para un rayo. Pues sí, lo es. Todo avión comercial recibe el impacto de un rayo al menos una vez al año. Pero tranquilo (¡!), el último avión que tuvo un accidente consecuencia de un rayo fue en 1967. Hoy en día los aviones superan unas pruebas muy rigurosas para recibir una certificación a prueba de rayos y la mayoría de personas dicen que lo único que se siente son ligeras turbulencias.

7. ¿Explotaría un avión si alguien disparara una pistola a bordo?

Si eres Harrison Ford y estás en el Air Force One, seguramente no te pase nada. Depende de a lo que le des. Si la bala perfora el lateral del avión, no pasa nada; la presión en cabina compensará cualquier pérdida de presión que se escape por el agujero. Si la bala perfora una ventana, entonces ya hay que preocuparse más; el aire sale por la ventana y se llevará por delante todo lo que no esté bien atado. Si toca el fuselaje puede que haya una explosión y es una buena idea salir por patas, aunque eso puede ser un problema.

8. ¿Puedes pillar un colocón de oxígeno con las máscaras de emergencia?

Eso pensaba Brad Pitt en El club de la lucha. Pero, de nuevo, no tendríamos que creernos hechos científicos que salen de la boca de un personaje de ficción. La respuesta correcta es no. Mientras que el oxígeno puede hacerte sentir más relajado, el oxígeno 100% te mataría. Lo que puede asemejarse a un colocón pasa cuando hay una pérdida de oxígeno, por eso las compañías aéreas proporcionan máscaras de emergencia, para que los pasajeros estén atentos en caso de pérdida de presión de la cabina.

9. ¿Es verdad que nadie puede levantarse cuando el piloto está en el baño?

Cuando la señal de abrocharse los cinturones está encendida, todos los pasajeros tienen que sentarse. A pesar de lo que puedas pensar, no es por turbulencias inesperadas, normalmente es porque el piloto tiene que ir al baño. Entonces, el jefe de personal de cabina vigila la entrada a la sala de mandos para que nadie entre corriendo. Solo hay que desear que no se entretenga con la sección de deportes o que no se quede encerrado, como le ocurrió a este piloto.

10. ¿Los móviles (u otros aparatos electrónicos) pueden causar problemas en un avión?

Tu pequeño iPad solito no causaría revuelo en los sistemas de navegación del avión, pero si todos tuviéramos el móvil o los aparatos electrónicos encendidos, la combinación de interferencias de todos ellos podría convertirse en un problema. Sin embargo, tampoco se sabe demasiado sobre los efectos que produce dejar un aparato encendido. Es más bien por precaución. Lo mejor es seguir las normas, por si acaso. Sería un poco vergonzoso provocar un accidente de avión.

11. ¿Los asientos junto a la salida son los más seguros en caso de accidente?

Mientras que el espacio extra para las piernas es un lujo, sentarse al lado de la salida no tiene el más mínimo impacto a la hora de sobrevivir a un accidente. Hay accidentes por un gran número de razones, cosa que hace imposible establecer que un asiento es más seguro que otro. Si se calara fuego en el avión, estar junto a la salida podría ser una ventaja, a menos que las puertas salgan volando y tú vayas detrás. Lo más recomendable es saber dónde se encuentra la salida más cercana en caso de emergencia.