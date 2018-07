Qué ver en Turquía

Emperadores, poetas, comerciantes, guerreros, peregrinos y exploradores, todos se han sentido, a lo largo de los siglos, atraídos por la sublime belleza de la antigua Anatolia. Incluso hoy, Turquía se encuentra entre los mejores destinos de viaje del mundo, gracias a atracciones como Estambul, la ciudad de las mil mezquitas, la riqueza de sitios históricos como Hierápolis y Pamukkale e inolvidables enclaves naturales como los paisajes desérticos de Capadocia. Añadamos a eso su increíble cocina, su mezcla cultural y una sociedad hospitalaria y está claro que Turquía es irremplazable. Descubre el país otomano y estos enclaves imprescindibles de a mano de Skyscanner.

1.- Estambul, la capital dividida entre dos continentes

Para conocer Estambul puede emplearse un día o una vida entera. A medio camino entre Asia y Europa, entre el Mar Mármara y el Mar Negro, Estambul es una ciudad entre dos mundos. Un lugar tan mágico como caótico. Apabullante y viva, ruidosa y alegre, tiene tantos lugares para perderse que posiblemente nunca se llegue a dominar del todo. Estambul atrapa una y otra vez al visitante. No importa que sea la primera visita o que las veces sean incontables, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Y quizá la única forma de empezar a entenderla es explorarla por partes.

No conozco a ningún viajero que no haya disfrutado regateando en el Gran Bazar, que no se haya quedado cautivado con las vistas al atardecer desde el río Bósforo o embelesado con Santa Sofía o la Mezquita Azul. Estambul es amor a primera vista.

Pero si uno tiene la suerte de quedarse más tiempo descubre el Estambul oculto como en el sofisticado barrio de Ortakoy o en la animada Cemberlitas. Una ciudad compleja que todavía busca su identidad diluida entre todas las civilizaciones que la han poblado.

2.- Capadocia, la tierra de las hadas

Cuenta una leyenda que hace miles de años, en el corazón de Anatolia, hombres y hadas convivían en paz. Un día, una de las hadas se enamoró de un ser humano y la reina de las hadas, enfadada, las convirtió a todas en palomas, confinándolas a vivir en piedras cuneiformes que con el paso del tiempo pasarían a llamarse "chimeneas de hadas". Mientras que a los hombres los condenó a cuidar por siempre de ellas, por lo que los habitantes de Capadocia crearon poblados en los alrededores.

La Capadocia es un delirio geológico de formas y colores. Un paisaje marciano de dimensiones apabullantes. Valles, llanuras, laderas, montañas se llenan de formas puntiagudas, cónicas, fálicas, piramidales, etc. Lo mismo pueden verse enormes setas de piedra, como espárragos pétreos de más de 20 o 30 metros, que monumentales dólmenes naturales. Todo en un despliegue de colores que van desde los rojos terrosos, ocres intensos, amarillos azufrosos, hasta los blancos harinosos. A veces la degradación erosiva crea conos de roca blanda, coronados por sombreros de lava dura. Es ahí que se formaron lo que en la zona se conocen como chimeneas de las hadas.

Göreme es el epicentro de la Capadocia y desde esta ciudad, en un radio de no más de 20 o 30 kilómetros, se pueden realizar la mayor parte de las rutas. A pie, haciendo senderismo, en bici, en quad o a caballo. Aunque lo más recomendable es verlo desde el aire, en globo. Poco antes de cada amanecer, entre 70 y 80 globos aerostáticos levantan el vuelo simultáneamente para ver la salida del sol desde las alturas. Una experiencia única para descubrir la zona.

Aunque hace miles de años, Capadocia estuvo ocupada por primitivas comunidades humanas que utilizaban sus cuevas como refugio o vivienda; a día de hoy, aldeas como la propia Göreme, Uchisar o Cavusin siguen estando pobladas y diseñadas a partir de las excavaciones en colinas y rocas. Las casas esculpidas en las chimeneas de hadas se han convertido en hoteles pero, no obstante, siguen manteniendo un aire tradicional y auténtico.

3.- Pamukkale, el castillo de algodón

A unos 600 kilómetros en coche al sur de Estambul está la ciudad balneario de Hierápolis y Pamukkale ("castillo de algodón" en turco), enclaves declarados patrimonio mundial en 1989. Pamukkale es uno de los paisajes más singulares de toda Turquía, una catarata de espuma blanca petrificada sobre la ladera de una extensa colina. Durante millones de años, las aguas cargadas de carbonato cálcico se fueron filtrando en el terreno para reaparecer después, a casi 36 grados, e ir formando una película blanquecina sobre la capa volcánica de la zona, dando lugar con ello a espectaculares piscinas naturales de un purísimo y blanco travertino. El azul de las aguas y el albino de los sedimentos calcáreos depositados en el fondo de las terrazas superpuestas crean una visión fantástica. El viajero puede recorrer este prodigio natural mientras se baña en alguna de las zonas preparadas al efecto. O zambullirse después en las termas de la ciudad de Hierápolis rodeado de ruinas sumergidas y escasos metros de las piscinas naturales. Hierápolis fue una ciudad balneario fundada en el siglo II antes de Cristo por el rey de Pérgamo. De la antigua ciudad santa y curativa de Hierápolis se conservan un apabullante teatro, el templo de Apolo, los restos de la vía porticada que atravesaba toda la ciudad y, sobre todo, la gran necrópolis. Bosques de columnas y cipreses, una calzada desgastada e infinidad de túmulos, mausoleos, sepulturas y sarcófagos de las más variadas formas y tamaños se suceden a izquierda y derecha de una avenida de más de dos kilómetros. Una maravillosa catástrofe de tumbas que dan lugar al más caótico y sugerente muestrario imaginable de monumentos funerarios.