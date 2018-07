Qué ver y hacer en Londres en un día

Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo, pero si sólo tienes 24 horas para recorrerla, Intermundial te da alunos consejos para que puedas disfrutarla aunque sea en plan express.

9:00 H Imprescindible tomar un "proper English breakfast" para desayunar y coger energía para nuestro largo día: bacon, huevo frito, salchichas, judías (las típicas ‘beans' en Inglaterra) y casi siempre tomate y champiñón a la plancha. Lo puedes comer en pubs, restaurantes, prácticamente en todas partes! Pero yo te recomiendo el desayuno del restaurante Bill's en Wimbledon.

10:00-13:00 H Visita el parque de Greenwich. Uno de los parques más bonitos de Londres. Puedes dar un bonito paseo entre ardillas y ver el famoso Meridiano de Greenwich en el Royal Observatory of Greenwich. También puedes visitar el National Maritime Museum.

13:00-15:00 H Disfruta de una rica comida en uno de los famosos pubs londinenses. Olvida el mito de que la comida inglesa en mala, para nada! Come un plato de Sausages and Mash y desmitifícalo! (Pub Rose & Crown, 1 Crooms Hill, Greenwich)

15:00-16:00 H Después de la comida puedes relajarte en un crucero por el rio Támesis desde Greenwich hasta Westminster. Pasarás por prácticamente todos los lugares importantes de Londres: Canary Warf, La City, St. Paul, Tower Bridge. Los guías te contarán muchas cosas curiosas sobre el recorrido.

16:00-18:00 H El barco te deja en Westminster, así que aprovecha para ver el centro de Londres. El Parlamento Inglés te sorprenderá, La Abadía de Westminster y, como no, el famoso Big Ben.

18:00- 19:00 H Acércate a Covent Garden (pasando por Picadilly y Leicester Square), uno de los mercados con más encanto de la ciudad. Encontrarás tiendas de moda, puestos artesanos y artistas callejeros a los que podrás ver comiendo una rica cupcake.

19:00-21:00 H Es hora de tomar una pinta de cerveza! De camino a Downing Street verás el pub The Red Lion. Unas pintas con un Fish and Chips. Quién sabe, lo mismo te encuentras con el Primer Ministro... Enjoy it!

21:00-23.00 H Nada mejor para finalizar nuestro día que ir a South Bank. Zona de restaurantes, clubs y teatros. Dar un paseo por la orilla del Támesis disfrutando de las luces de los edificios y, por qué no, tomar un Gin Tonic en uno de los club.

Antes de ir: Es importante hacer un planning de tu visita. Londres es una ciudad enorme con muchísimos sitios donde ir. No te vuelvas loco intentando ver todo!

Que ver: Victoria and Albert Museum. Un precioso museo con exposiciones itinerantes muy curiosas, y una cafetería que te enamorará.

Que comer: un típico "pie" Inglés. Puede ser de pescado,de carne, de verduras... Lo podrás comer en cualquier pub.

Un lugar donde perderte: El Jardín St. Dunstand in The East. Un jardín hecho en la ruinas de una iglesia que te transportará a un mundo de paz y tranquilidad en medio de la concurrida City.