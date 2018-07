Todo lo que no se puede hacer en un avión

¿Tu vuelo va a despegar y no te apetece volar? ¿Quieres volver a la terminal? Pues te aseguramos que con cualquiera de estas acciones no te dejarán volar en mucho tiempo. Skyscanner te presenta 10 cosas que no se pueden hacer en un avión.

1. No apagues el móvil cuando te lo digan

Sin duda, el tema de por qué se deben apagar los aparatos electrónicos es de rabiosa actualidad entre los pasajeros y nunca hay consenso, pero, si quieres que te echen de un avión, niégate fehacientemente a apagar el móvil, el ‘iPad' o el ‘Kindle' durante el despegue y el aterrizaje.

Víctima: El actor Alec Baldwin tuvo que abandonar un vuelo de American Airlines por negarse a apagar su ‘smartphone'. Después de quejarse por haberle fastidiado una "partida de palabras" con unos amigos se dirigió al baño, donde siguió jugando con la aplicación que se parece al Scrabble. El personal tuvo una charla con el Sr. Baldwin y le invitaron a salir del avión. Está claro por qué es la primera de las cosas que no se puede hacer en un avión.

2. Ocupa dos asientos por no caber en uno (y no pagues por ambos)

¿Qué no hacer en un avión si padeces sobrepeso? El debate de si las compañías aéreas deben hacer pagar por estar gordo es muy viejo y rabioso, pero la mayoría de compañías dicen que si no cabes cómodamente en un asiento con los reposabrazos bajados tienes que pagar por dos.

Víctima: Kevin Smith, director de clásicos de culto de Hollywood como ‘Clerks', ‘Mallrats' y ‘Persiguiendo a Amy', fue expulsado de un vuelo de Southwest Airlines porque el personal le dijo que no cabía en el asiento. Kevin tuvo mala suerte porque, a pesar de haber pagado por dos asientos, siguiendo las normas de la aerolínea, subió a un avión que despegaba antes en el que solo quedaba un asiento libre. Southwest Airlines quedó bien retratada en Twitter por este incidente.

3. Ponte una camiseta con palabras malsonantes

No hace falta irse de la lengua para que el personal de a bordo se ensañe contigo. Comprarte y ponerte una camiseta que contenga una o dos palabras malsonantes podría ser motivo suficiente para asegurarte que no volarás a ninguna parte.

Víctima: American Airlines negó el embarque en un vuelo de conexión en mayo de 2012 a una mujer que llevaba una camiseta que decía: "Si quisiera llevar al gobierno en mi útero, me follaría a un senador." A la mujer le dijeron que la camiseta podría ofender o incomodar a otros pasajeros y que es una de las cosas que no se puede hacer en un avión.

4. Sé cariñoso en las alturas

Convertirse en miembro del Mile High Club (los que practican sexo en un avión) es un asunto bastante peliagudo y otra de las cosas que no hacer en un avión. A los amantes les puede caer una demanda por "atentar contra la decencia pública", además de ser echados del vuelo -aunque pocas personas han sido pilladas en el acto-.

Víctima: La actriz Leisha Hailey tuvo que recoger las maletas e irse a casa en un vuelo de Southwest Airlines por haber besado a su novia en el avión, según sus declaraciones. Hailey asegura que fue víctima de discriminación -por ser lesbiana-, pero Southwest afirma que otros pasajeros se quejaron de una actitud "excesivamente" afectuosa.

5. Asegúrate de que tus hijos se portan mal

Viajar con niños es difícil, pero hay que tener claro qué no hacer en un avión para evitar problemas. A los más pequeños a menudo les cuesta estarse quietos sentados durante horas en un espacio cerrado sin dar patadas al asiento de delante, chillar o molestar a los otros pasajeros así en general. Sin embargo, si tus hijos deciden no cooperar y saltarse las normas básicas te pueden echar del avión.

Víctima: Alaska Airlines ordenó a un retoño chillón (y a su padre) que bajara del avión porque el niño montó un sarao al negarse a sentarse y abrocharse el cinturón como es debido durante el despegue, después de que le dijeran que tenía que apagar el ‘iPad'.

6. Haz comentarios sexistas sobre la piloto

Si descubres que el piloto es una mujer, cuenta un chiste machista sobre lo mal que conducen las mujeres o algo por el estilo... y asegúrate de que lo oye el personal de a bordo (especialmente, las mujeres). Es una forma segura de que te te manden directo a la puerta de embarque.

Víctima: Un hombre a bordo de un vuelo de Trip Airline en Brasil salió abucheado del avión y acompañado por los de seguridad tras hacer un comentario sexista sobre la mujer que pilotaba. Según dicen, gritó: "¡Alguien tendría que haberme dicho que el capitán era una mujer!". Cosas que no se pueden hacer en un avión aunque seas un machista redomado...

7. Lleva pantalones que dejen entrever el escote de las posaderas

Atención, amantes del pantalón de tiro corto: ¡nadie quiere veros el trasero! Según una encuesta reciente de Skyscanner, una de las cosas más ofensivas que se pueden ver en un avión es que los hombres enseñen la hucha. Así que si quieres correr el riesgo de que te echen, asegúrate de llevar unos pantalones así.

Víctima: El líder de ‘Green Day', Billie Joe, tenía que volar a Burbank con Southwest Airlines, pero se negó a subirse sus pantalones de tiro bajo. La estrella de ‘rock-punk' y sus compañeros de viaje fueron expulsados del avión. Una de las cosas que no se pueden hacer en un avión que seguro ni imaginabas.

8. Mea en una botella y no en el lavabo

Si quieres ahorrarte una visita al lavabo, y que de paso te echen del vuelo, olvida acercarte al baño y haz tus necesidades en una botella. Y para rematarlo, asegúrate que caen algunas gotitas en el suelo.

Víctima: El actor francés Gerard Depardieu se fue de patitas a la terminal cuando, por culpa de unas copichuelas que tomó antes de embarcar, tuvo la necesidad de hacer pis durante el despegue. El actor no podía aguantarse y se alivió usando una botella, pero le falló la puntería y parte del contenido acabó en el suelo. ¡Una de las cosas que no hacer en un avión ni en ningún otro lugar público jamás!

9. Compórtate como un idiota

¿Qué cosas no se pueden hacer en un avión aunque seas una estrella de la música? Si no quieres llegar a tu destino, solo tienes que ser muy maleducado con los demás pasajeros y el personal de a bordo. Y si quieres una garantía segura de que te echarán, amenázalos con puñetazos.

Víctima: Cathay Pacific prohibió a Liam Gallagher, líder de ‘Oasis', volar con ellos de por vida tras la pataleta que protagonizó a bordo. Entre otras cosas, se comportó como un gamberro y amenazó al personal y a los demás pasajeros. Quizá tendría que haber escuchado las sabias palabras de su hermano: "Don't look back in anger." (No te dejes llevar por la ira).

10. Comenta que hay una bomba

Después del 11 de septiembre, cualquier insinuación (aunque sea por pura broma) de un aparato explosivo puede hacerte salir de un avión en un santiamén. Las bombas ya no hacen gracia y bromear sobre ellas es una de las cosas que no se pueden hacer en un avión aunque tengas vocación de cómico.

Víctima: El actor filipino Jan Manalo pensó que sería divertido hacer el típico chiste de "¡Tengo una bomba en la bolsa!" al embarcar en un vuelo de Philippines Airlines a Manila. El tiro le salió por la culata, ya que en vez de risas se llevó una estancia gratis en una celda de la prisión local. Pero Manalo tuvo suerte porque los chistes sobre bombas en Filipinas pueden conllevar hasta cinco años de prisión -así que encima se fue de rositas-.