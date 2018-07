Si te gustan los lugares donde apreciar la naturaleza en su estado más salvaje, busca ya vuelos a Islandia con Skyscanner, porque el país es tu próximo destino.

El país, en mitad del océano Atlántico y bastante poco poblado, es una de esas maravillas poco conocidas que bien merecen la pena un viaje, ya sea corto o largo, porque el país tiene maravillosos lugares tanto remotos como bien accesibles desde el aeropuerto.

Islandia tiene prácticamente un único aeropuerto con vuelos internacionales. El aeropuerto internacional de Keflavík se encuentra a 50 kilómetros al sur oeste de Reikiavik, capital del país. Este es un punto perfecto para empezar el viaje por el país. Aunque hay varias opciones, muchos viajeros deciden alquilar su propio vehículo y viajar del país de manera independiente, conociendo los puntos de interés más importantes del país. Aunque por supuesto hay otras opciones, como contratar un tour por el país. Sea como sea, busca vuelos baratos a Islandia y no te arrepentirás.

Ya que con casi total seguridad empezarás tu viaje por la zona de la capital, puedes aprovechar y conocerla a fondo. En esa zona se concentran dos tercios de la población del país. Característica por sus casas de muchos colores diferentes. Además, tiene un buen número de museos interesantes. En tus vuelos a Islandia también podrás descubrir lugares como la laguna azul (Bláa lónið), una laguna con altos contenidos de sílice y azufre beneficiosa para varias enfermedades cutáneas. Aunque no lo necesites, bañarte en aguas termales al aire libre en Islandia es una gran experiencia.

La zona más popular en los viajes a Islandia es el sur del país, conocido como el círculo dorado. Y es que realmente alberga sitios increíbles. En tus vuelos a Islandia no te debes perder como mínimo: Geysir, lugar al que le deben todos los geiseres del mundo su nombre, y es que al fin y al cabo puede alcanzar 70 metros de altura; Gullfoss, unas increíbles cascadas que forman un paisaje espectacular; y Þingvellir, un parque nacional que alberga tanto valores naturales como históricos.

Pero hay también una Islandia más alejada de la capital. Busca vuelos baratos a Islandia y descubre el norte más auténtico y diverso, las pequeñas islas del oeste, el interior lleno de glaciares, los fiordos del este... Viaja a lo largo de toda la isla y descubre las peculiaridades de cada zona. Todas te sorprenderán a su manera.

