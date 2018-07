Cinco hoteles de lujo para los que viajan solos

A veces es mejor viajar ólo que mal acompañado. Si no es éste tu caso y quieres iaar a tu aire, esta lista de cinco hoteles son ideales para ti, cortesía de Skyscanner.

1. Hard Rock Hotel, Ibiza, España

¿Viajas solo, pero tienes ganas de fiesta? Tu destino bien puede ser Ibiza y tu alojamiento el Hard Rock Hotel. Bienvenido al hotel más lujoso, sexy e irreverente de Ibiza, esta es la carta de presentación de un hotel de cinco estrellas que promete hacerte sentir como una auténtica rockstar. Lo mismo puedes darte un baño en el ‘jacuzzi' de tu habitación con vistas al mar (porque tienen habitaciones donde una de las paredes del baño cuenta con una pared de cristal con vistas a la playa de Bossa), que pedir que te suban una guitarra eléctrica a tu habitación para tocarte unos temas. ¿Que te apetece estar con gente? Las piscinas del Hard Rock Hotel de Ibiza son el lugar ideal para hacer amigos. Música, juegos y tumbonas para tomar el sol, para disfrutar de un buen cóctel, para ver y dejarse ver. En el Hard Rock Hotel de Ibiza es imposible no encontrar un compañero para pasarlo bien y salir de fiesta. Si viajas solo, pero quieres bailar hasta altas horas de la madrugada y acabar viendo amanecer en la playa, en este hotel seguro lo puedes hacer.

2. Hotel Dos Ceibas, Tulum, México

Si lo que buscas es sol y playa, pero en modo relax y no fiestero, apunta: Hotel Dos Ceibas Eco Retreat, sin duda alguna, uno de los alojamientos con más alma del caribe mexicano. Este precioso complejo de cabañitas bañado por las cristalinas aguas de Tulum es un oasis de paz y tranquilidad, un sitio perfecto para bajarse del mundo, encontrarse a uno mismo y llevar una vida sana. Sus bonitas casitas ecológicamente sostenibles tienen vistas a la jungla, al jardín o al mar, y casi siempre una hamaca en la puerta. Arranca el día con un desayuno de escándalo a base de frutas caribeñas y huevos al gusto, para disfrutarlo a base de yoga, danza o masajes. No pierdas la oportunidad de vivir una auténtica experiencia temazcal y de acabar el día bajo un cielo de estrellas infinito. En el Hotel Dos Ceibas Eco Retreat, el estrés deja de existir. Es uno de esos sitios que todos los viajeros solos deberían visitar una vez en la vida (¡o una vez al año!).

3. Barceló Bávaro Beach - Adults Only, Punta Cana, República Dominicana

Llamamos only adults hotels a los hoteles solo para adultos, esos hoteles en los que los niños no están permitidos. A los hoteles libres de chiquillos gritando, haciendo bombas en la piscina o lloriqueando porque no se salen con la suya. A los hoteles perfectos para viajar solo. Así es el Barceló Bávaro Beach - Adults Only de Punta Cana, un complejo hotelero que promete una estancia de lujo frente a una de las mejores playas del mundo. Disfruta de una habitación con vistas al mar, de la gastronomía de sus 9 restaurantes, del casino y del campo de golf. Todo para que te sientas como un rey o una reina y que no eches de menos un consorte.

4. Riad Abracadabra, Marrakech, Marruecos

He aquí tu oasis en el desierto. El Riad Abracadabra de Marrakech es una maravilla ubicada en el mismo corazón de Marrakech, el sitio perfecto para relajarse después de un ajetreado día entre zocos y medinas. El diseño exquisito de sus habitaciones y zonas comunes pondrá a disfrutar tus cinco sentidos, y el trato impecable de su servicio que te sientas mimado en todo momento. La comida casera que preparan en su restaurante es sencillamente deliciosa. El broche de oro lo pones tú al darte un baño al atardecer en la piscina de su terraza con vistas a la ciudad. ¡Una experiencia que no podrás olvidar!

5. Hurtigruten, Noruega

En estos tiempos, los hoteles para viajar solo pueden tener cimientos o ir flotando por el agua. Es el caso del Hurtigruten, una flota de barcos que hace la ruta Bergen - Kirkenes, esto es, toda la costa noruega de norte a sur o viceversa. En invierno, muchos de los barcos Hurtigruten tienen ofertas especiales para viajeros en solitario y no les aplica un suplemento single que, desgraciadamente, aún se cobra en muchos sitios.

Abordo del Hurtigruten disfruta de tu camarote privado (también puedes pedir compartir camarote para no viajar tú solo en uno), de las instalaciones del barco (algunos tienen pista de baile, sauna y ‘jacuzzi' en la cubierta superior) y de las excelentes vistas (de las montañas, de los fiordos y, con suerte, ¡de la aurora boreal!); en tierra explora la inmensidad del paisaje noruego a tu aire o contratando una de las excursiones del barco, tales como trineo de perros, excursión en moto de nieve o visitas guiadas por el pueblo en el que acabas de atracar. Un hotel - barco perfecto para disfrutar solo o para conocer gente y, al mismo tiempo, relajarse y estar tranquilo porque la mayor parte de los huéspedes del barco tienen bastante más de 18 años. ¿Te vas a perder esta aventura por estar solo?