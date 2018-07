Estafan en Madrid a hinchas peruanos que compraron un tour para ver a su selección en Rusia

Tras 36 años sin participar en un mundial, la Selección Peruana de Fútbol regresó a la máxima competición el pasado mes de junio. Y fue precisamente en Rusia 2018 donde a pesar de realizar una gran actuación cayó eliminada en la primera ronda.

El regreso al gran torneo de futbol propició una fiebre endemoniada entre los aficionados por asistir a Rusia, sea como sea. Y eso se pudo comprobar en los partidos que disputó la escuadra blanquirroja en las diferentes sedes: los estadios estaban abarrotados por miles de hinchas peruanos que, venidos de todos los confines del planeta, llegaron al gigante ruso para alentar a su selección.

Los peruanos residentes en España no iban a ser menos, y es por eso que muchos se organizaron para adquirir entradas, o un Pack mundialista que les asegurara vuelos, hotel y entradas a cualquiera de los tres partidos que iría a disputar la selección Inca.

La presunta estafa

Y es así que un grupo de 40 peruanos residentes en Madrid, tras ver un anuncio en la página de Facebook de la Franja Roja Madrid y en el Facebook del ciudadano peruano Robert Izaguirre Vega, donde se ofertaba un "Pack mundialista" que aseguraba por 700 euros vuelos, una noche de hotel en Moscú, "City Tour" incluido; otro vuelo a la ciudad - sede de los partidos- con su respectivo hotel y billete de regreso a Madrid, no dudaron un momento en adquirir el pack que les pareció un chollazo. Ninguno de los ilusionados hinchas, a pesar que pagaron dinero en mano, recibió las tan anheladas entradas, vuelos a Rusia, hoteles, etc.

Tras múltiples reclamos a los organizadores de este esperpento y en vista de no obtener una solución, decidieron a finales de la semana pasada, interponer una denuncia a la policía por estafa.

Habla uno de los agraviados

No ha sido fácil recabar declaraciones de los afectados porque algunos tenían -y tienen- la remota esperanza de que les devolverán su dinero. Pero éste nunca llegó.

Conversamos con uno de los agraviados, un empresario español, de origen peruano, D.Jorge Tinoco, a quien presuntamente le estafaron con 2800 euros.

En la denuncia -atestado 15519/18- que interpuso el pasado 31 de junio en la Comisaría de Policía de Latina, relata que se enteró de la oferta mundialista a través de la Peña La Franja Roja Madrid, que se encuentra en Facebook y que tiene por presidente de esa agrupación al ciudadano peruano Robert Izaguirre Vega. Declaró a la policía que el dinero fue entregado en mano a Robert Izaguirre y a su madre Doña Edmilda Vega Romero.

¿Sr. Tinoco, pero no dudó en algún momento que un viaje de estas características no se contrata así?

- Yo lo hice así porque me he fiado. Todo esto ha sido de mucha confianza. "El Chimbotano" - tal como se le conoce al líder de la Franja Roja Madrid- ha recibido dinero de mucha gente y muchos de ellos no han pedido recibo por la confianza. Como yo fui el último día, pedí un recibo. Cuando hablé con ellos el grupo que iba a ir a Rusia era de 40 personas. El Chimbotano nos dio recibo a tres. Cada uno le dio 700 euros. Yo le di 2800 euros.

¿Cuándo se dio cuenta que todo era una presunta estafa?

- Antes de viajar nos envió un wasap con el billete de avión. Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas pudimos abordar directamente el avión. Pero el vuelo era Madrid-Praga. Tras requerir el billete completo y el pack mundialista, Maribel Cuevas, quien dice que hacía de enlace con la agencia de viajes, nos aseguró que ya en Praga nos enviaba los billetes para Rusia. Pero esos billetes nunca llegaron. Nos dejaron tirados allí. Otro grupo de hinchas corrió la misma suerte: los enviaron a Budapest con billete de ida, y también los dejaron tirados allí. Se comenta incluso que a otro grupo los abandonaron a su suerte en Italia.

Hubo el caso de una señora propietaria de un restaurante peruano en Madrid que la dejaron tirada en Budapest junto a su esposo y sus dos pequeños hijos.

¿Cuántos fueron a denunciar a la comisaria?

Fuimos doce.

Pero si uno se topa con una oferta así, es como para pensárselo. Viendo los precios de hoy en día, un paquete de viaje al mundial de Rusia, con entradas, noches de hotel y vuelos incluidos por 700 euros, me parece más que sospechoso...por lo barato

Sí, a mí me pareció una estafa todo.

¿Y a quiénes ha denunciado?

A Robert Izaguirre, líder de la Franja Roja Madrid y a su madre Edmilda.

¿Tras la presunta estafa ha tenido contacto con "El Chimbotano"?

- Sí. Y cuando le reclamé, él sólo balbuceaba: "Maribel, que sí, que no, que... éste..." Él se escuda en que Maribel va a devolver. Pero se mantiene en silencio casi todo el tiempo, y medio asustado repite "Yo le he dado todo a Maribel".

- Como no veía nada claro, le dije a su madre, "Señora yo tengo su recibo, que le he dado dinero en mano". Y la señora dijo a todos los que reclamaron: "Bueno, yo les puedo dar sus recibos, pero voy a consultar con mi abogado". Entonces todos quedaron en regresar al día siguiente para pedir sus respectivos recibos, pero ella no les dio nada. Su excusa fue: "He hablado con mi abogado y me ha dicho que no les debo dar recibo". Al día siguiente fuimos a poner la denuncia.

- El único que tenía recibo era yo y dos chicos más. Uno de ellos le dijo al Chimbotano "Yo te conozco recién y te voy a dar 700 euros y yo cómo sé que voy a viajar". El Chimbotano respondió: "Bueno, eso es ya confianza. Nosotros tenemos la Franja Roja desde octubre, es un grupo unido". Acto seguido nos enseñó fotos de su grupo La Franja Roja Madrid y sus actividades que realizan. Y continuó con su perorata: "Nosotros hemos hecho reuniones en la Puerta del Sol, cómo te vamos a estafar".

El caso ha quedado en manos de la Policía.