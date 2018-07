Todo lo que debes saber si viajas con tu mascota

Llegó el verano y las tan anheladas vacaciones. Es hora de preparar maletas y disfrutar de la época estival. Pero, claro, no sin tu mascota. Si no tienes con quién dejarla a buen recaudo, llévala contigo. Intermundial te ofrece los siguientes consejos para que tu viaje no tena ningún inconveniente. Recuerda pillar un seguro que nunca se sabe. Y para tu mascota también...

Avión

Las facilidades para viajar con mascota en avión dependen de la compañía aérea. Normalmente, sólo se permiten dos mascotas por avión. Para que nuestra mascota viaje con nosotros en la cabina (solo en el caso de perros, gatos, algunas aves, peces y tortugas), su peso más el del trasportín no puede sobrepasar determinado número de kilogramos, normalmente ocho kg.

Algunas aerolíneas permiten que las mascotas viajen en la bodega del avión siempre que lo hagan en un transportín homologado según la normativa de IATA y rotulado con los datos del propietario, los datos del destino y una pegatina de "animal vivo".

En los dos casos hay que pagar un coste adicional por su transporte y es obligatorio llevar la documentación necesaria para viajar en avión. No es posible viajar con perros y gatos braquicéfalos en bodega pues representa un riesgo para su salud, pues corren un mayor riesgo de sufrir golpes de calor y trastornos respiratorios cuando se exponen al estrés o a altas temperaturas.

Si tu mascota es una de ellas, sólo puedes llevarla contigo a bordo siempre que cumpla con las condiciones para el transporte en cabina. De lo contrario, tendrás que contratar una agencia de cargo que podrá hacer el transporte con todos los cuidados necesarios. Las razas de braquicéfalos son las siguientes:

Perros: boston terrier, bull terrier, brussels griffon, chow chow, toy spaniel inglés, spaniel japonés/chin japonés, pekinés, shih tzu, staffordshire terrier y todas las razas de boxer, bull dog, mastiff, pug y pit bull.

Gatos: birmano, exótico de pelo corto, himalayo, persa.

Sin embargo, esta normativa para volar con mascotas no se aplica para vuelos con destino Irlanda o Gran Bretaña, ya que muchas aerolíneas no admiten mascotas ni en cabina ni en la bodega. Por ello, antes de comprar el billete, es muy importante leerse la normativa de la línea aérea con la que queremos viajar.

Tren

Si quieres viajar con tu mascota en AVE o trenes de larga y media distancia españoles debes de tener en cuenta que es necesario sacar un billete específico para ellas. Sin embargo, solo se permiten animales de compañía que no excedan los 10 kilogramos y solo se permite un animal por viajero, siempre que se encuentre dentro de una jaula o transportín. Éste deberá tener unas dimensiones máximas de 60 x 35 x 35 cm. y tendrá que disponer de algún dispositivo que permita contener y retirar los residuos. Es el propietario el responsable de las molestias y daños que pueda causar el animal. Al igual que ocurre con el avión, la mascota debe viajar junto a su documentación.

Tren cercanías

La normativa para viajar con animales domésticos en Cercanías posibilita viajar con perro de forma gratuita, sin límite de peso y sin necesidad de jaula o transportín, aunque sí es obligatorio que vaya atado y con bozal en el caso de ser un perro. Además, sólo se permite en determinados horarios, que varían en función del trayecto del tren, tal y como se indica en la web de Renfe. Los perros lazarillos podrán viajar en todos los trenes de forma gratuita.

Metro

En el caso del metro de Madrid, se permite la entrada a animales domésticos como perros guía o de asistencia o pequeños animales que en jaulas que no supongan ninguna molestia ni peligro para el viajero. Los perros deberán estar correctamente identificados mediante chip y sólo se permitirá un perro por viajero. Eso sí, se podrá limitar el acceso de perros por aglomeraciones o por seguridad de los viajeros y de los propios animales. Podrás viajar con tu mascota siempre que esté provista de bozal y correa, en ciertas franjas horarias y en el último coche de cada tren. Los perros no podrán ocupar asientos.

En el metro de Barcelona pueden pasar perros debidamente identificados con chip durante los fines de semana y verano siempre y cuando llevan bozal, correa no extensible y no utilicen las escaleras mecánicas, entre otras medidas.

El metro de Bilbao permite el acceso de perros o gatos siempre que no resulte peligroso ni molesto y no supere los ocho kilogramos de peso. En el caso de los gatos deben ir dentro de una jaula o transportín y los perros pueden ir con correa o en transportin siempre y cuando no toquen el suelo.

En el metro de Málaga, sólo se permite la entrada a pequeños animales domésticos cuyo peso sea inferior a 10 kilogramos y no sean animales exóticos ni perros considerados potencialmente peligrosos.

Metro de Alicante especifica que no se puede viajar con animales a excepción de perros de asistencia y, si no se opone ningún viajero, es posible subir con pequeños animales domésticos transportados en jaulas o elementos similares, siempre que se garantice que no producirán molestias ni daños.

El Metro de Valencia impide también viajar con mascotas excepto perros lazarillo o pequeños animales domésticos en jaulas o trasportines.

Ni en el metro de Sevilla ni en el de Palma de Mallorca se permite la entrada de animales, excepto perros lazarillo.

Autobús

Algunas de las compañías más importantes que operan en España, como Avanza y Alsa, permiten desde hace no mucho que viajen mascotas en el maletero. Su transporte debe ser notificado en la compra del billete, ya que solo aceptan un animal por recorrido y, dependiendo de la compañía tendrá o no un coste adicional. Dependiendo del tipo de autobús, éste podrá disponer de un compartimento adaptado y climatizado para la mascota. Este servicio está limitado a pequeños animales de compañía que no superen los 10 kilogramos

Barco

Normalmente, las compañías navieras que operan en España permiten el transporte de mascotas siempre y cuando se haga en espacios habilitados de la nave, aunque podrás bajar a visitarla y darle de comer y beber. En este caso es necesario informar del transporte de mascota a la hora de comprar el billete y viajar con la documentación necesaria. Es importante consultar el reglamento de la compañía con la que se pretende viajar antes de adquirir el billete correspondiente.

Taxi

Además, algunas compañías de taxi, como Radio Taxi 2020 se han unido al movimiento pet-friendly y admiten mascotas en sus vehículos de forma grauita.

Coche compartido

Es el conductor que anuncia el viaje en aplicaciones como BlaBlaCar o Amovens quien especifica si permite o no viajar con mascotas en el coche. El animal no puede hacer el trayecto sin su propietario y si la mascota ocupa una plaza que impide a otro pasajero el poder viajar, el dueño del animal deberá hacer la reserva para las dos plazas.