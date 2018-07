Cómo llegar a Cozumel

Existen numerosos vuelos a Cozumel, además de contar con vuelos chárter temporales desde Canadá y Estados Unidos. Actualmente se cuentan con vuelos directos disponibles desde Miami, Houston, Chicago, Dallas, Atlanta, Charlotte, Denver, Milwaukee, Newark, Detroit, Minneapolis, Montreal y Toronto al igual vuelos directos desde la Ciudad de México, así como el puente aéreo Cancún - Cozumel

Estas son algunas de las aerolíneas que operan en Cozumel.

Contacto Travellers @monzonpaul

Vuelos desde Cancún con AX Transporter

También tienes la opción de viajar en avioneta a través de AX Transporter, que desde Cancún vuela no solo a Cozumel, sino hasta Holbox por precios módicos. Incluso realizan vuelos turisticos privados a Xichen Itzá, Riviera Maya, etc También operan a destinos internacionales tales como La Habana, Bahamas, Miami, Belice, Honduras, etc

AEROLÍNEA NÚMERO TELEFÓNICO

- United Airlnes/Continental Airlines (987) 872-5995 / (987) 872-2847

- US Airways (987) 869-1831 / (987) 869-1830

- Delta Airlines (987) 869-0208 / (987) 869-0514

- American Airlines (987) 878-4308

- Frontier Airlines (987) 869-0998

- Mayair puente aéreo (Cancún - Cozumel - Cancún) (998) 881-9413 / 1-800-566-2700

- Aeropuerto Internacional de Cozumel (987) 872-0485

BARCO

Los barcos de pasajeros "Barcos Caribe", "México Waterjets" y "Ultramar" viajan de Playa del Carmen, uniendo a Cozumel con la Península de Yucatán. Los barcos operan de forma continua cada hora, siendo el recorrido de aproximadamente 40 minutos. También está disponible un ferry para automóviles que sale de Calica ubicado a diez minutos de Playa Del Carmen. El viaje es de una hora y existe una compañía que proporciona el servicio: Transcaribe, con cuatro viajes por día.

COCHE

Además de las rentas de coches, existe un amplio número de taxis, pero sin taxímetro.

DESDE CANCÚN

PUENTE AEREO:

A solamente 20 minutos de vuelo por Mayair, con 5 vuelos redondos diarios en cómodas aeronaves con capacidad para 19 pasajeros. Esta compañía vuela cada dos horas nones hacia Cancún y cada dos horas pares hacia Cozumel. Su itinerario comienza a las 7:00 de la mañana de Cozumel a Cancún y hasta las 7:00 pm de Cancún a Cozumel. También cubre el sureste de México desde la Isla de Cozumel al Puerto de Veracruz vía Cancún, Merida y Villahermosa , en un vuelo redondo diario. Para más información visita www.mayair.com.mx .