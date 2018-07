Qué ver en Emiratos Árabes Unidos

Es uno de los más impresionantes destinos que puedas imaguinar. Una visita a los Emiratos Árabes es un viaje al lujo total. Allí te podrás disfrutar de un panorama sin igual: rascacielos, construcciones artificiales, parques de atracciones y algún que otro centro comercial.

Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 7 emiratos. Dubái y Abu Dabi suelen ser el centro de todas las miradas porque son los que más atracciones turísticas acumulan. Skyscanner viajó a Oriente Medio para conocer siete cosas que hacer en Emiratos Árabes.

Burj Khalifa

El edificio más alto del mundo tenía que ocupar el primer puesto en esta lista de lugares imprescindibles en Emiratos Árabes. Es un icono tanto de Dubái, como del país en conjunto.

Con sus 828 metros de altura, el Burj Khalifa desafía todas las leyes de la gravedad. Este rascacielos tardó seis años en construirse y su altura supuso un reto arquitectónico.

Para visitar el Burj Khalifa, te recomendamos reservar tu entrada con antelación. No solo es bastante más económica sino que podrás garantizar que entras a la hora que quieres. La más concurrida suele ser la del atardecer.

Palmera Jumeirah y ‘The World'

Dubái ha sido moldeado a golpe de talonario, de eso no hay duda. Es una ciudad artificial ubicada encima de un desierto. Y otra prueba de ello son la Palmera Jumeirah y ‘The World'. La primera es la más pequeña de tres islas artificiales con forma de palmera. Está formada por un tronco, una corona con 17 hojas o frondas y una isla circundante que hace las funciones de rompeolas. ¿Y qué hay en cada una de las frondas? Pues villas privadas, hoteles de lujo, edificios de apartamentos, playas, restaurantes, etc. Ocio en estado puro.

Y ‘The World' es un concepto similar a la palmera, pero con forma de mundo. Sí, sí, como lo lees. A un jeque se le ocurrió la idea de crear un archipiélago de islas artificial con la forma del mapamundi. Y dicho y hecho: 300 islas rodeadas por un rompeolas para evitar que un temporal se lo lleve por delante. Este mapamundi mide 9km de largo por 6 de ancho.

Mezquita del Jeque Zayed

Una de las cosas que hacer en Emiratos Árabes Unidos es visitar la Mezquita del Jeque Zayed. Se encuentra en Abu Dabi y debe su nombre al primer presidente de Emiratos Árabes, que falleció en el año 2004. Si hay algo que la hace especial, es su resplandeciente color blanco y los detalles de inspiración musulmana para los que se utilizaron miles de piedras preciosas y semipreciosas.

La Mezquita del Jeque Zayed es la más grande de los Emiratos Árabes y la pueden visitar personas de cualquier confesión religiosa.

Burj Al Arab

Otro de los lugares imprescindibles de Dubái y de Emiratos Árabes Unidos es el hotel Burj Al Arab. Este edificio se lleva el premio a uno de los más extravagantes y lujosos del mundo. Es el cuarto hotel más alto del mundo y está construido sobre una isla artificial conectada a tierra mediante una calle. A pesar del tamaño del hotel, solo hay 202 habitaciones. Y es que la suite más pequeña mide 169m2. ¡Casi nada!

Sin duda, es uno de los lugares que visitar en Emiratos Árabes, pero solo podrás hacerlo si te alojas en una de sus suites o si reservas mesa en uno de sus restaurantes. Una experiencia no apta para todos los bolsillos, pero, sin duda, inolvidable.

Zoco del oro

A Dubái también se la conoce como ‘la ciudad del oro'. Y prueba de ello es el Zoco del Oro, el mercado de oro más grande del mundo. Encontrarás joyas y piedras preciosas, tanto de Dubái como de otros países. Aunque no tengas pensado hacerte con una joya, no dejes de recorrerlo, es uno de los mercados más extravagantes de este planeta. Y si te apetece comprar algo, debes saber que el gobierno controla la calidad de la mercancía de forma regular, por lo que puedes estar seguro de la autenticidad de todos los productos. Algo bastante surrealista es que en este mercado también puedes regatear el precio, ¿te imaginas regateando en una joyería en España?

Mall of the Emirates y Dubái Mall

Si hablamos de qué hacer en Emiratos Árabes no puede faltar una visita a alguno de sus centros comerciales. Los más conocidos son Mall of the Emirates y Dubai Mall. Y no solo por la gran cantidad de comercios que encontrarás en su interior, no. El Mall of the Emirates cuenta con una pista de esquí y el Dubái Mall con una pista de patinaje sobre hielo. Además, este último es uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Si no quieres gastar mucho en Dubái, deja la cartera en casa. ¡Estos centros comerciales son una tentación!

Wild Wadi Waterpark

Si estás buscando qué hacer en Emiratos Árabes con niños (o sin ellos, para qué engañarnos) te proponemos visitar el Wild Wadi Water Park, un parque acuático ubicado en Dubái.

Tiene más de 30 atracciones. Entre ellas, los toboganes gemelos, de 120 metros de altura. Y para los más pequeños también hay toboganes, pistolas de agua, estructuras para trepar, cubos de agua, etc.