Hoteles de lujo en Sevilla: Gran Meliá Colón

El lujoso hotel Gran Meliá Colón se alía con el verano para ofrecer una experiencia de relax y de belleza exclusiva en la piscina de su terraza con unas de las vistas más espectaculares sobre la ciudad de Sevilla y en su Spa by Clarins.

Ubicada en el séptimo piso del Gran Meliá Colón, el área wellness está diseñada para limpiar el cuerpo, relajar la mente y purificar el alma. Cuenta con una sauna, un baño turco, un gimnasio y un solárium. Además de una amplia variedad de masajes y tratamientos, el cinco estrellas miembro del grupo The Leading Hotels of The World, ahora cuenta con una piscina boutique al aire libre con vistas panorámicas a la ciudad que permanece abierta los 365 días del año.

Sensaciones de bienestar

Gran Meliá Colón recomienda para disfrutar al máximo de las sensaciones de bienestar que proporciona el hotel, empezar dándose un relajante baño en su piscina ubicada en la última planta. Con un diseño infinity, el huésped sentirá como si estuviera flotando en el agua entre el cielo y el suelo a la vez que contempla la panorámica de una de las ciudades más bellas del mundo. Mientras disfruta del sol, del agua y de las excelentes vistas, le ofrecerán un refrescante zumo natural, un camarero subirá personalmente a llevárselo a la piscina.

Después del baño y con la musculatura del cuerpo completamente relajada será el momento del After Bath Massage. En el spa de Gran Meliá Colón le esperará un Spa Manager que le ofrecerá una selección de masajes especialmente indicados para la relajación y complementarios del baño. Cada uno con un precio y duración diferentes según las necesidades del cliente. A elegir entre:

- Masaje Equilibrante Confort Absoluto (60 min)

Este masaje está basado en los seis toques fundamentales de Clarins para una completa relajación y restablecer la energía del cuerpo. La terapeuta adapta la profundidad de los movimientos en función del grado de tensión muscular.

-Masaje a base de Miel Fundente y Piedras Calientes (60 min)

Una sensación de calor calmante. Las piedras pulidas de mármol y pizarra, en combinación con la miel de masaje, proporcionan mucho más que una sensación de calor calmante. Sus formas, estudiadas para adaptarse a diferentes zonas del cuerpo, prolongan el gesto de la mano para drenar, suavizar y dar energía renovada.

-El Arte del Tacto (90 min)

Un completo masaje reequilibrante para rostro y cuerpo en tres fases que comportan tres tipos de toques para relajar, revitalizar y regenerar de pies a cabeza. Relajación, liberación de las energías y, finamente, bienestar total... La terapeuta lo realiza en 3 etapas: el toque equilibrante, el toque estimulante y el toque envolvente.

Spa by Clarins

Gran Meliá Colón se ha aliado con la prestigiosa firma Clarins para ofrecer lo mejor en tratamientos y, en perfecta armonía con la filosofía de la marca, ofrece un servicio impecable. La firma de belleza está hoy en día presente en los mejores hoteles del mundo. Los masajes de Spa by Clarins aportan una respuesta de bienestar a medida, para cuidar el cuerpo y neutralizar el estrés de la vida moderna. Unos gestos muy precisos asociados a las virtudes aromáticas y fitoterapéuticas de los aceites esenciales, los convierten en una experiencia única que deleita los sentidos.

En Gran Meliá Colón la belleza y el bienestar son una prioridad. El spa es un espacio de belleza ultra-accesible, un lugar de evasión para recargar energía mientras se reciben unos tratamientos para el rostro y el cuerpo excepcionales, de las manos de expertas esteticistas. Los productos Clarins cuentan con los descubrimientos vegetales más recientes y las innovaciones científicas de los laboratorios de investigación Clarins. Utilizados exclusivamente en cabina, sus texturas han sido elaboradas para adaptarse a las manos expertas de las terapeutas y para intensificar las sensaciones. Estas fórmulas ultra eficaces permiten una máxima personalización de los tratamientos y ofrecen resultados visibles e inmediatos.

Un hotel con historia, taurino y con mucho arte

Gran Meliá Colón ampliamente ligado a la cultura y el arte sevillanos, es uno de los atractivos con más historia de la ciudad. Desde su apertura, se ha consolidado en la sociedad de la capital andaluza como una referencia indiscutible. Entre su amplio anecdotario local destaca el hecho de ser el hotel preferido de los toreros. En sus exclusivas instalaciones, los diestros y sus cuadrillas se preparan tradicionalmente para enfrentarse a la exigente plaza de la Maestranza.