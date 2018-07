Qué ver y hacer en Londres en 48 horas

Es el destino internacional favorito de los españoles. La mayoría de los turistas eligen Londres para visitar por primera vez el Reino Unido. Si tienes poco tiempo y dispones de al menos 48 horas, Intermundial te da los siguientes consejos para que puedas disfrutarla al máximo. ¡Buen viaje!

Día 1

Lo mejor es salir temprano para evitar aglomeraciones de turistas en el Buckingham Palace, ya que este lugar se encuentra en el itinerario de todo viajero. Haz algunas fotos a la famosa fachada e intenta hacer reír a los guardias, pero recuerda, antes de las 9:30 de la mañana, que es cuando los tours comienzan. ¡Así serás el primero de la cola!

Después, camina por The Mall y gira en el palacio St. James, sin olvidar comprar un pastelito en The Wolseley. Pon atención a las señales de neón y a la fuente de Eros, en Picadilly Circus. Después, sigue por la Regent Street hasta Trafalgar Square, en la que se encuentran las columnas de Nelson y la comisaría más pequeña del mundo.

Dirígete a Horse Guards Parade, donde se celebran la mayor parte de eventos públicos. Pasa por debajo del arco principal hacia Downing Street, el hogar del primer ministro británico. Con todo este paseo ya te habrán entrado ganas de comer. Si no has tenido ocasión, continua hacia el Big Ben y almuerza en St. Stephen's Tavern Pub.

Acorta por Parliament Square hasta la Abadía deWestminster, la sede de los grandes momentos británicos, incluidas coronaciones, funerales y bodas reales como la del Principe William y Kate Middleton en 2011. Tienes que saber que cierra los domingos, así que planifícate de acuerdo a esto.

Pasa por la Cámara de los Comunes y el palacio de Westminster, cruzando el río Támesis hasta el London Eye, donde tendrás unas vistas increíbles de la ciudad. De vuelta al puente Westminster, coge el autobús doble número 148 hacia Grosvenor Gardens. Disfruta del té de media tarde cerca del Hotel Goring. Y termina tu día en el West End, donde podrás encontrar restaurantes y vida nocturna.

Día 2

Coge energía para todo el día con un desayuno inglés, llamado coloquialmente "fry up". Consiste en un enorme plato de huevos, bacon, patatas, judías, tostadas y más, todo con ingredientes ingleses. El café The Roast sirve lo mejor de la ciudad y su entorno, el Borough Market, está muy bien.

Después de desayunar, camina cerca del Puente de Londres y a lo largo del Támesis hasta el tan fotografiado Puente de la Torre.

Dirígete hacia la parada de autobús del 15 o N15 en Great Tower Street y cógelo para disfrutar de las vistas del St. Paul's Cathedral y Somerset House. Bájate en Savoy Street y camina hacia Covent Garden, un bullicioso mercado lleno de artistas callejeros. El área está repleta de restaurantes y pubs, así que puede ser un gran momento para tomar una pinta y algo de comer. Prueba en The Harp en Chandos Places, The Lamb & Flag o The Freemasons Arms.

El museo británico alberga una increíble colección que incluye la piedra Rosetta y las esculturas de mármol de Elgin del Partenon. La entrada es gratuita y está abierto todos los días, por lo que ¡no hay excusas para no ir!

Después, pasea por el Soho y visita las tiendas de Oxford Street, luego súbete al metro en Oxford Circus hasta Knightsbridfe. Gira por Harrods antes de dirigirte hacia Kensington Palace, hogar de la nueva pareja real. Termina el día con el tradicional fish and chips, los mejores los podrás encontrar en North Sea Fish, en Bloomsbury y Golden Hind en Marylebone.

Cómo moverse por la ciudad

La forma más rápida y eficiente de moverse por Londres es por el metro. Su servicio tiene 12 líneas y 270 estaciones. Millones de personas viajan a través de él todos los días y el precio del billete depende de las zonas por las que planees pasar, pero la mayoría de las atracciones de la ciudad se encuentran en la zona 1. Ir en el metro es una atracción en sí misma, no olvides prestar atención a las estaciones, pues muchas de ellas cuentan con verdaderos trabajos artísticos.

Otra opción, que ya te sugerimos un par de veces en nuestro itinerario, es el autobús. La ciudad tiene 700 líneas diferentes, muchas de las cuales utilizan los autobuses dobles de color rojo, todo un icono de Londres. Aunque no son muy eficientes si hay atasco, te ofrece la oportunidad de ver más de Londres mientras llegas a tu destino. Lo mismo pasa con los taxis, que encontrarás por toda la ciudad.

Para aquellos a los que les gusta ser activos en vacaciones y conocer los sitios de una forma más cercana y personal, el alquiler de bicicletas está disponible en toda la ciudad. Cientos de estaciones de alquiler se encuentran situados estratégicamente en Londres y son muy económicas: la primera media hora es gratis y después solo cuesta una libra por hora.

Dónde hospedarse

Londres ofrece una variedad fantástica de alojamientos, desde hoteles de cinco estrellas hasta albergues para los presupuestos más ajustados. Con estas opciones y conocimiento sobre de los principales puntos de interés de Londres, serás capaz de planificar tu estancia optimizando tu tiempo.

Después de todo, si solo tienes dos días es clave permanecer cerca de los sitios con más renombre para evitar perder tiempo en medios de transporte. Elige un hotel en el área en la que más tiempo quieras pasar: Mayfair, Soho, West End o Westminster. Las dos primeras, Mayfair y Soho, son las más económicas y también tienen muchas cosas que visitar. Westminster es muy conveniente para la parte relacionada con el gobierno histórico de la ciudad. Y, por supuesto, el West End es donde podrás pasar tus tardes, por lo que escoger alojamiento en este área significará estar cerca de los sitios para relajarte después de un largo día en la ciudad. Aquí van algunas recomendaciones en cuatro fantásticos barrios de Londres, desglosados ​​por presupuesto.

Derroche

Un clásico hotel, The Savoy es todo lujo. Es la mejor opción de las celebrities y políticos. Sus habitaciones tienen vistas al Támesis y a The London Eye.

El famoso hotel de lujo Mayfair Claridge ofrece todas las comodidades que puedas imaginar, además de su excelente ubicación y un servicio espectacular.

45 Park Lane es concebido como uno de los hoteles más lujosos de Londres. Con vistas a Hyde Park, en el barrio de Mayfair, el hotel le asigna a cada invitado su propio servicio de habitaciones, que se asegurará de que todos los aspectos de su estancia estén perfectos.

Categoría Estándar

Dean Street Townhouse, en el corazón del Soho, es el alojamiento perfecto si tienes pensado disfrutar de la vida nocturna de Londres. Con habitaciones a partir de 95 libras, podrás disfrutar de sus cómodas habitaciones y su ubicación ideal.

Aquellos que buscan una experiencia típica de hotel pueden probar el Radisson Blu Edwardian Berkshire, que ofrece amplias habitaciones justo al lado de Oxford Street.

El Doubletree Hotel Westminster está situado justo en medio de un bullicioso barrio cercano a todas las principales atracciones de Londres. A través de las enormes cristaleras de sus habitaciones podrás disfrutar de unas preciosas vistas.

Presupuestos ajustados

El Pavilion Hotel es perfecto para aquellos que buscan algo distinto. La moda y el rock and roll corre por sus venas y las habitaciones tienen un precio desde 60 libras.

Con habitaciones sencillas a partir de 39 libras, The Easy Hotel, London Victoria, es perfecto para el pequeño bolsillo, sobre todo si planeas pasar la mayor parte de tus 48 horas fuera de la habitación.

Situado cerca de Oxford Circus, El Astor Court Hotel está ubicado en uno de los antiguos club de caballeros, pero nunca te darías cuenta porque las habitaciones han sido remodeladas muchas veces. Las tarifas empiezan a partir de 24 libras por noche.