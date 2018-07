¿Los españoles necesitamos visado para viajar a Camboya?

Sí, necesitarás tramitar un visado a Camboya para visitar el país como turista. Pero, tranquilo, no es difícil obtener la visa para Camboya, pues es posible hacerlo on line o una vez en el aeropuerto, es decir, "on arrival". Con tu visa ya estarás más cerca de viajar al reino que alberga los Templos de Angkor, el mayor atractivo del país para muchos de los que viajan a Camboya.

Esto es lo que necesitas -datos de Intermundial- para sacarte la visa de Camboya:

- Rellenar los correspondientes formularios

- Un pasaporte válido al menos durante 6 meses y con una página en blanco como mínimo

- Foto reciente

- Pago de tasas

Qué saber a la hora de tramitar el visado para Camboya on line

Si solicitas la visa de Camboya por Internet, entra en la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Camboya (https://www.evisa.gov.kh/) o descarga la app oficial. En la actualidad, la eVisa para Camboya está disponible en 7 terminales del país: Phnom Penh International Airport, Siem Reap International Airport, Sihanoukville International Airport, Cham Yeam, Pio Pet, Bavet y Tropaeng Kreal Border Post. Si vas a entrar en Camboya por un destino diferente, deberás tramitar la visa on arrival.

Una vez en la web, deberás completar un formulario con datos personales, de contacto, de tu pasaporte y del viaje (fecha y aeropuerto de entrada) La foto a adjuntar debe cumplir una serie de requisitos: con calidad y nitidez, con tu rostro visible, en color y de fecha reciente. Cargada la fotografía, deberás abonar la tasa de 36$ con tarjeta.

De no saber con exactitud la fecha de tu viaje, indica una aproximada, pues una vez aprobada la visa puedes modificar el día de partida mediante tu número de referencia y a través de este enlace: https://www.evisa.gov.kh/check_change Al igual que la fecha, también podrás cambiar la foto cargada.

La web oficial asegura que en 3 días recibirás una carta de aprobación de la eVisa para Camboya y podrás descargar el certificado, el cual deberás presentar en inmigración una vez en el país. Desde la web podrás seguir el estado de la solicitud del visado.

Procura que la copia del certificado de tu visa para Camboya sea legible y a color. Si las autoridades de inmigración no pueden leer correctamente el formulario, podrán negarte el visado y enviarte a la fila de visas on arrival, debiendo pagar de nuevo tasas. Imprime dos copias, una para la entrada y otra para la salida.

Acerca de la antelación con la que solicitar el visado, las autoridades aconsejan hacerlo como mínimo dos semanas antes de viajar a Camboya.

Una vez en el aeropuerto, dirígete a la cola adaptada para aquellos que tramitaron su visa por Internet. También deberás rellenar un formulario de entrada/salida y declaración de aduanas (disponible también en algunos vuelos) y tener a mano los billetes de ida y vuelta por si te los solicita el personal de inmigración.

Visa "on arrival" para Camboya, directamente en el aeropuerto o en frontera

Si viajas a Camboya por tierra o por puertos y aeropuertos no incluidos en la web de la eVisa, o si prefieres tramitar el visado al llegar al país, deberás dirigirte al puesto indicado y contar con los formularios de entrada, billetes aéreos y, por si te son solicitadas, pruebas de fondos suficientes durante tu estancia en Camboya, entre las que puede incluirse el seguro de viaje, ya que garantiza cobertura de gastos sanitarios en el país en caso de necesitar asistencia médica, entre otros. Ten en cuenta que la tasa del visado sólo puede pagarse en dólares.

Otros datos importantes a tener en cuenta acerca del visado de Camboya

La validez máxima del visado es de 30 días desde el ingreso en Camboya y autoriza a una sola entrada. No obstante, el visado de turismo puede prorrogarse un mes más en el Departamento de Inmigración en Phnom Penh. Los visados de negocios pueden prorrogarse por periodos más amplios.

En el caso de sobrepasar el periodo de estancia permitido por el visado, además de la correspondiente multa, las autoridades de inmigración pueden decretar la detención y expulsión del país.

En caso de robo o pérdida del pasaporte deberás acudir al Consulado General de Francia en Camboya.