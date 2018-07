Todo lo que sebes saber si vas a viajar a Guatemala

Guatemala es para muchos viajeros expertos el país más diverso de Centroamérica. Este territorio selvático ofrece paisajes y experiencias que llevan siglos cautivando a exploradores y estudiosos de todo el mundo. Skyscanner ofrece una lista de lo que debes saber antes de viajar a este hermoso país

Tierra de Mayas, mezcla de selva, elegancia colonial y ruinas precolombinas de incalculable valor, se esparcen por todo el país. Los aficionados a la arqueología con vuelos a Guatemala tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas y muy reales. Y aunque todavía no se encuentra preparado para recibir al turismo de masas, Guatemala mejor a día sus infraestructuras y reclamos.

Qué ver en Guatemala

Si ya tienes listos tus vuelos a Guatemala la oferta turística y de experiencias aventureras es casi inagotable. Incluso las poblaciones más pequeñas del país cuentan con algún edificio reseñable entre sus conjuntos arquitectónicos. A esto hay que sumar increíbles yacimientos arqueológicos de la cultura maya que se diseminan por todos y cada uno de los rincones del territorio. Los museos de la capital guatemalteca son el escaparate de la tradición y herencia cultural de Guatemala. Todo esto y mucho más espera en su viaje a los poseedores de billetes de avión a Guatemala.

Tikal es el gran reclamo turístico y arqueológico de Guatemala. Este mágico enclave muestra los templos más extraordinariamente conservados del Centroamérica. Este rincón selvático asombra tanto por su tamaño como por su destreza arquitectónica. Ven temprano y empieza a disfrutar de este impresionante complejo que brilló más de 1600 años antes de la llegada de los españoles.

Antigua es el otro gran foco de atracción turística guatemalteco. Inmensos picos volcánicos y valles cubiertos de cafetales como telón de fondo, son el decorado perfecto de esta luminosa ciudad española en América. La abundante población estudiantil venida de todas partes del mundo se afana por aprender la lengua de Cervantes en la prestigiosa Escuela de Español San José Viejo.

El Lago de Atitlán está curtido en mil batallas, este es otro de los emplazamientos perdidos que los pasajeros de los vuelos a Guatemala no pueden perderse. De origen volcánico, el lago, tiene muchas caras en función de la tribu indígena que hable de él. Un lugar sagrado para la mayoría de los pueblos indígenas que lo rodean, resulta una inmersión cultural de gran relevancia incluso para el viajero experimentado.

Chicastenango es una ventana abierta a la tradición indígena. El conocido localmente como "Chichi" fue siempre antigua encrucijada de caminos. En su mercado no escucharas apenas español y sí vocablos mayas y quichés. Acércate a la iglesia de Santo Tomás, en el centro del pueblo, y disfruta de ceremonias de talante cristiano pero con estética maya en el cerro de Pascual Abaj.

Los volcanes de Guatemala son otro de los lugares imprescindibles para los pasajeros de los vuelos a Guatemala. Enclaves todos ellos sagrados para el pueblo maya, dominan prácticamente toda la región occidental del país. Normalmente, son dos los putos de salida de las expediciones para explorar el área, Antigua y Atitlán. El Pacaya, todavía activo, el Tajamulco el más elevado de la región y el San Pedro, conocido por sus increíbles vistas al lago, son los tres principales volcanes.

El Río Dulce es un precioso paraje que en su recorrido conecta el mayor lago de Guatemala con la costa del Caribe. Su sinuoso caudal deja entrever un valle de altas pendientes, vegetación exuberante, cantos de aves y escurridizos manatíes. Además, también ofrece un bucólico paseo en lancha que lejos de ser un recorrido turístico permite disfrutar de una experiencia mágica.

La Ciudad de Guatemala es una típica urbe centroamericana que despliega su vida en torno a su Catedral. Desaliño y caos es lo que en un principio se vislumbra nada más aterrizar. Pero unas horas después el ojo y sobre todo el alma se acostumbran a impresionante latido de sus calles.

Quetzaltenango - Xela es otra de las ciudades más señeras del país. Si tienes ya tu billete de avión a Guatemala no deberías tardar en asegurarte el traslado a esta amable ciudad. Más sofisticada que la capital, Quetzaltenango es otro gran centro de estudio para estudiantes extranjeros en busca de conocimientos de español.

Flores es una paradisiaca isla situada frente a una enorme reserva selvática que permite la exploración del fantástico lago Petén Itzá. Las vetustas barcas que surcan el lago permiten visitar otras islas de menor tamaño. Una vez terminada la visita, déjate caer por alguna de las terrazas de la orilla y disfruta de una rica cerveza local frente al calmo Petén Itzá.

Cosas que deberías saber antes de viajar a Guatemala

Mejor momento para visitar Guatemala

En realidad y dependiendo de la zona del país a la que tengas pensado dirigirte existen varias alternativas. Entre octubre y mayo lugares como Flores, Quetzaltenango y el Lago de Atitlán, permiten disfrutar de un tiempo más bonancible y de un calor no tan pegajoso como en otra época del año. Los pasajeros de los vuelos a Guatemala que tengan pensado viajar a Antigua y Río Dulce tendrán las condiciones meteorológicas más favorables ente noviembre y junio.

Principales fiestas y tradiciones

Como en toda Latinoamérica, Guatemala cuenta con una fuerte influencia religiosa y sus festividades más importantes casi siempre tienen que ver con esta cuestión. La fiesta de todos los santos "Cuchumatanes" tiene lugar en las principales localidades del país entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. El conocido como día de los muertos mezcla ritos paganos con liturgia católica.

Cómo volar a Guatemala

En la actualidad, la compañía Iberia opera vuelos a Guatemala que despegan desde el aeropuerto madrileño en días alternos. Concretamente, los martes, jueves, sábados y domingos, a las 12.25 h hay un horario que aterriza a las 15.30 h al Aeropuerto Internacional La Aurora. El tiempo estimado para los vuelos a Guatemala es de 11 horas.

Qué moneda se usa en Guatemala

La divisa oficial guatemalteca es el Quetzal, aunque es posible pagar con dólares en prácticamente todos los comercios del país. Como información para los poseedores de billetes de avión a Guatemala diremos que 1€ equivale a 8,94 quetzales (GTQ). Aunque no en todos lados, el pago tarjeta en hoteles y grandes establecimientos está disponible y es una buena forma de guardar efectivo.

Es necesario visado para viajar a Guatemala

Para entrar en Guatemala no es preciso visado de ningún tipo. Será simplemente necesario el Pasaporte con una vigencia superior a 3 meses ya que este es el tiempo máximo de estancia permitido para los turistas, ya formen de parte de vuelos a Guatemala o bien entren por cualquier otro medio.

Es necesario seguro médico para viajar a Guatemala

Debido a las condiciones socio-económicas del país la sanidad pública es muy precaria. De manera que si ya tienes reservados tus vuelos a Guatemala, te sugerimos vivamente contrates seguro médico privado que te garantice la atención a cualquier nivel e incluso los gastos de repatriación en caso de accidente.