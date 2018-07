Según la UNESCO, Italia cuanta con algo más de la mitad del patrimonio histórico-artístico del mundo. Por esta y otras razones Skyscanner te da la oportunidad de encontrar vuelos baratos a Italia y disfrutar de toda su historia y arte.

Contacto Travellers @monzonpaul

Italia, o República Italiana oficialmente, está formada por la península Itálica y las isla de Sicilia y Cerdeña. Se localiza en el sur de Europa y es miembro fundador de la Unión Europea. El idioma oficial es el italiano y la moneda oficial el Euro.

Si tomas uno de los muchos vuelos a Italia hay lugares que no puedes dejar de visitar. Roma, la antigua capital del imperio romano y en la actualidad capital del país. Un simple paseo por su casco histórico te hará imaginar que te encuentras en la antigua metrópolis romana.

Venecia, es una de las ciudades más románticas. En ella podrás pasear por sus canales en las tradicionales góndolas, admirar los palacios, o divertirte con el carnaval más famoso de Italia. Y si escucháis una campana no lo dudéis acercaros a la Plaza de San Marco para ver una de las estampas más curiosa de Venecia, la plaza inundada por "acqua alta". Son cosas que sólo podrás ver tras encontrar vuelos baratos a Italia con Skyscanner.

Milán es un referente mundial de la moda. Para los amantes de la moda Milán es un paraíso, en sus calles se concentran las mejores firmas internacionales. Es también la capital económica y financiera del país.

Estas son unas pequeñas reseñas a las principales ciudades italianas. Pero es que en Italia no se puede perder detalle, pues en cualquier rincón de cualquier pueblecito perdido puedes encontrar una iglesia que admirar, una villa por la que pasear, un museo en el que entrar o un convento en el que parar a reflexionar.

La gastronomía italiana es famosa en el mundo. Quizás sea esta la razón que te lleve a buscar vuelos barato a Italia y así poder disfrutar de la mejor cocina italiana. Entre los platos típicos cabe destacar la pasta fresca o la fina pizza italiana. Si viajas por diferentes regiones comprobaras como los aromas y sabores cambian en cada región, por lo que nunca probaras dos platos iguales.

El clima italiano es muy variable, por lo que si piensas recorrer Italia de norte a sur para sacar la mayor rentabilidad posible a tu vuelo a Italia deberás de llevar tanto ropa de abrigo para el norte, como bañador para las magnificas playas del sur.

¿Aún no has volado a Italia? Pues no te quedes con las ganas.