Destinos maravillosos donde disfrutar tu Luna de Miel

No todos los días se da el gran salto. Y si has decidido a pasar por el altar, ten en cuenta los siguientes destinos para disfrutar de tu Luna de Miel. Y no olvides agenciarte un seguro Intermundial. Nunca se sabe.

Japón

Si lo que quieres es descubrir otras culturas y tradiciones, Japón es el lugar ideal para ti. Un equilibrio perfecto entre la magia de las antiguas tradiciones samuráis y modernos rascacielos. Este es un destino por descubrir.

Bora, Bora, Polinesia Francesa

Introduce ‘Bora Bora' en Google y haz clic en imágenes para entender por qué este destino es uno de los más populares entre los recien casados. Considerado el atolón más hermoso del mundo, Bora Bora es un paraíso para aquellos que quieran practicar buceo y esnorkel.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es ideal para aquellas parejas que aman la naturaleza por sus impresionantes paisajes. Puedes alquilar una autocaravana y recorrer el país a lo largo y a lo ancho. ¡Seguro que crees estar en El Señor de los Anillos!

Bali, Indonesia

Bali puede ser el destino ideal para aquellos que quieren tener un viaje de lo más relajante, romántico y con un toque de cultura. Los hermosos templos y la tradición de esta isla te conquistarán.

San Francisco, Estados Unidos

Muchas parejas escogen la costa oeste como destino para su luna de miel. La atractiva ciudad de San Francisco ofrece todo tipo de actividades para la joven pareja. Además, ¡El Golden Gate es perfecto para hacerse un selfie y enviarselo a amigos y familiares!

Kenia, África

Si quieres descubrir el continente africano, Kenia es una gran elección. Entre safaris emocionantes, sus parques naturales y hermosas playas, ¡Kenia no te decepcionará!