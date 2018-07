Diez lugares imprescindibles para visitar en Tokio

Tokio es uno de los principales destinos de Asia, el más moderno y ordenado. Intermundial te ofrece diez lugares imprescindibles a visitar en la capital de Japón.

Contacto Travellers @monzonpaul

Shibuya 109 y el cruce de Shibuya

Shibuya es la zona cero de la moda japonesa y también la meca. La forma de vestir de las chicas, las lentillas que aumentan de tamaño los ojos, los encajes, los volantes, los calcetines de colores, las cintas puede ser lo más sorprendente que hayas visto. En Shibuya 109 puedes encontrar muchas boutiques donde hacer compras.

El cruce de Shibuya está a un par de minutos de Shibuya 109, al lado de las estación. Este cruce es famoso por la película ‘Lost in Translation' y por ser uno de los más activos del mundo, la quinta esencia del caos organizado. Los semáforos de todas las dirección se ponen en rojo al mismo tiempo y durante dos minutos una multitud invade el cruce.

Puedes observar tal espectáculo de luces y gente desde las cafeterías o experimentar la locura por ti mismo cruzando la calle. Es increíble porque por muy caótico que parezca nadie chocará contigo, están todos sincronizados y caminan según la velocidad del resto de personas.

Santuario de Meiji

Es un santuario sintoísta ubicado en el Distrito de Shibuya, en mitad de un hermoso bosque con unas enormes puertas torii que conducen a la sala principal. Está dedicado a los espíritus deificados del emperador Meiji y su esposa. Ahora es el lugar favorito de los japoneses para celebrar las bodas.

Si tienes suerte podrás presenciar alguna celebración y sorprendente del ritual de la ceremonia, pues son muy solemnes. También verás muchos adoradores en el recinto y mujeres y niñas vestidas con magníficos kimonos. A diferencia del cercano Parque Yoyogi, este santuario es el lugar ideal para contemplar en antiguo Japón y sus tradiciones.

Parque Yoyogi un domingo

No hay mejor lugar para observar a la gente en Tokio que este parque. El recinto es muy popular entre los jóvenes japoneses, especialmente durante el domingo. Se puede detectar una excentricidad desatada en una nación de personas muy reservadas en general: Chicas con clase bebiendo vino en vasos de cristal sentadas en una manta de picnic, parejas de enamorados, adolescentes ensayando obras de teatro, gente paseando gatos en carros de supermercado...

El parque es bastante grande y nunca da la sensación de estar abarrotada, y esto es un sentimiento muy común en Tokio, ya que, a pesar de ser una de las metrópolis más pobladas del mundo, es difícil sentirse abrumado por el número de personas que te rodean.

El templo Zojoji

Es un templo budista del siglo XIV, aunque en el siglo XVI fue trasladado a su actual ubicación. Durante la Segunda Guerra Mundial, el templo sufrió graves daños y la mayoría de los edificios tuvieron que ser reconstruidos, aunque no quita que no sea impresionante. El templo está rodeado por un bosque y, a pesar del intenso tráfico que hay a su alrededor, el ambiente del lugar es tan sereno que invita a sus visitantes a la meditación y contemplación. Los gatos que duermen tranquilamente la siesta en los jardines del templo son prueba de ello.

Detrás de la sala principal hay un cementerio y seis shogunes Tokugawa están enterrados allí. Pero la característica principal del templo es el Unborn Children Garden. Filas de hermosas estatuas de piedra representan a los bebés no nacidos y están decoradas por los padres. Los molinos de viento son como pequeños ángeles que ayudan a los niños a ir a una vida futura. A pesar de ser un lugar muy triste, merece una visita.

Cafetería de gatos

Las dos cosas imprescindibles de toda visita a Japón son comer sushi e ir a una cafetería de gatos. Allí encontrarás sofás, libros de manga, juguetes para gatos y, por supuesto, gatos. Estos no se pueden coger, ni molestar, es un espacio muy tranquilo, hasta tendrás que quitarte los zapatos antes de entrar y seguir las normas.

Torre de Tokio y Skytree

Probablemente ganó su fama por su similitud con la Torre Eiffel. La Torre de Tokio y el Skytree son las dos estructuras más altas de Japón. El tiempo dirá cuál será el lugar favorito de la gente para contemplar las vistas panorámicas de la ciudad.

El Templo de Senso-Ji

Este es el templo más antiguo de Tokio y el Kaminarimon (La Puerta del Trueno) es el símbolo de la ciudad . De camino al templo se pasa por una calle comercial de 200 metros donde se puede comprar cualquier cosa, desde aperitivos, a las muñecas de Hello Kitty, baratijas y pergaminos budistas. Este es de los pocos templos budistas donde verás un mayor número de adoradores que turistas, pues, a pesar de ser una ciudad moderna, los habitantes de Tokio se aferran fielmente a sus tradiciones.

Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio

Es el Ayuntamiento de Tokio. Con 243 metros, es el séptimo edificio más alto de Japón. Fue construido con la intención de que pareciera entre un chip de computadora y una catedral gótica. En un día despejado puedes ver hasta el Monte Fuji desde su plataforma de observación, aunque de noche también es impresionante. ¡No te lo pierdas!

Tokio por la noche

Lejos de ser una ciudad que nunca duerme , Tokio puede ser sorprendentemente tranquila por la noche, excepto Shibuya o Ikebukuro, lugares de reunión de los jóvenes. Hay una hora entre el anochecer y el fin del horario de oficina que los rascacielos de Tokio están muy bien iluminados. Pero a medida que llega la noche, la gente va a casa y los edificios altos se convierten en monstruos negros contra el cielo.

Una tienda de manga

No hace falta son un fan del manga para echar un vistazo a una de estas tiendas y sumergirte en la cultura local. Luces de neón muy brillantes, coloridos dibujos, altavoces con diferentes sonidos... Aunque parezca imposible leer un libro allí, es fácil ver a japoneses leyendo manga, tanto allí como en el tren o el metro.

Viajar a Japón no es económico. Y si quieres evitar que tu presupuesto en el destino no aumente con gastos adicionales a los de vuelos, alojamiento y comida, adquiere un seguro de viaje como Totaltravel que te cubra costes en asistencia médica o quirúrgica por enfermedad o accidente. La sanidad en Japón es cara. En caso de incidencias de salud, pérdida de equipaje o documentos, o anulación e interrupción del viaje, el seguro de viaje te da la tranquilidad de contar con una asistencia 24 horas a la que puedes llamar a cobro revertido para que te indiquen a qué centro de salud asistir y se hagan cargo de los gastos médicos sin que tengas que pagar in situ y esperar un futuro reembolso de los mismos.