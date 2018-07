Si te vas de vacaciones, viaja con tu perro

Viajar con perro es una experiencia de las que no siempre se puede disfrutar. Entre otras razones, por las dificultades que encontramos a la hora de llevar a nuestra mascota en la mayoría de los medios de transporte, que se suman a los obstáculos cuando toca buscar alojamiento, ya que no en todos los hoteles o apartamentos permiten animales de compañía.

Contacto Travellers @monzonpaul

Las autocaravanas pueden ser la solución a mucho de estos problemas. Estos vehículos ofrecen todas las facilidades para que podamos pasar las vacaciones en compañía de nuestro perro. Y ya que podemos sumar un miembro de la familia más al viaje, ¿cómo dejar a nuestro inseparable compañero de fatigas en casa? Y más teniendo en cuenta que disfrutará igual que nosotros -o más- de una ruta en autocaravana en la que descubrirá espacios, olores y paisajes naturales que le encantarán. Tan solo hay que seguir algunas recomendaciones ofrecidos por Erwin Hymer Group para que el viaje sea perfecto también para ellos. Nunca está de más una buena dosis de sentido común...

Seguridad

Como sabes, los perros solo pueden viajar con nosotros si lo hacen de forma segura. Por eso deben ir o bien en una jaula que se adapte a su tamaño y vaya bien fijada en el interior del vehículo o bien con un enganche al cinturón de seguridad desde un arnés, nunca desde el collar, ya que en caso de frenazo podría ahogarse. Encontrarás los accesorios perfectos para garantizar su seguridad Aquí.

Chip localizador

Si viajas a otro país es imprescindible el chip localizador, ya que en España no emiten el pasaporte para animales de compañía si el perro no lo tiene. Pero además puede ser muy útil ya que al no conocer el terreno y visitar lugares nuevos, el perro puede perderse. Con el microchip lo localizarás sin problema.

Confort

Hacer paradas al menos cada dos horas no solo te vendrá bien a ti. También tu perro te agradecerá que lo saques para tomar un poco de aire fresco después de un par de centenares de kilómetros. Igualmente es buena idea que lleves alguno de sus juguetes para que se sienta como en casa y se entretenga durante el trayecto. Y como puede marearse al igual que una persona, si le das de comer algunas horas antes del viaje, mejor.



No lo dejes solo

En lo posible, no lo dejes solo en la autocaravana, especialmente en los días calurosos. Además de que se pondrá nervioso, puede sufrir un golpe de calor. Y al fin y al cabo, si lo llevamos con nosotros es para que disfrute de la naturaleza y de lugares distintos a los que está acostumbrado, no para tenerlo encerrado.

Busca su propio espacio

Si en casa tiene un lugar donde dormir y descansar, en la autocaravana también debería tenerlo. Busca un rincón donde pueda ir cómodo y pon allí su cama. Poco a poco irá haciéndolo suyo.