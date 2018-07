El novio de esta chica salió a tomarse una cerveza y acabó en un vuelo directo a Ibiza

"La vida te da sopresas, sorpresa te d ala vida"... que decía la canción. Hay personas tan inquietas que no son capaces de quedarse quietas en el mismo lugar durante un tiempo y que a veces comenten algunas "locuras" es el caso del protagonista de nuestra siguiente historia.

Garth Kelly tuvo una inesperada conversación con su novia, la cual se ha hecho viral:

Gareth había salido un viernes a ayudar a su hermana a mover unos muebles, y cuando acabó se fue con sus amigos a tomarse una cerveza, hasta aquí todo normal.

Excepto que, alrededor de medianoche, Gareth decidió ir a casa a buscar su pasaporte, y tomar un vuelo a Ibiza con sus amigos.

Cuando iba camino al aeropuerto, Gareth por fin tuvo la brillante idea de avisarle a su novia Hannah, quien lo esperaba devuelta en la mañana

Pero finalmente resultó que su novio decía la verdad, porque cuando Hannah lo llamó por FaceTime él ya estaba llegando al aeropuerto y riéndose a carcajadas.

Al final, Hannah no pudo evitar contagiarse de su buen humor:

"Lo encontré bastante gracioso al final, no me molesta demasiado. Me dijo que no me preocupe y que me iba a comprar un imán para el frigorífico. Que sea podría comprarme un perfume en el duty free."