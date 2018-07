La huelga de Ryanair sigue adelante en plena salida de vacaciones tras la falta de acuerdo entre sindicatos y aerolínea

Lo que nos faltaba. Y todo en pleno verano, cuando el trasiego es más intenso y la mayoría ya no tiene opción de modificar su ruta, su calendario o su destino vacacional.

Los sindicatos USO y Sitcpla, convocantes de una huelga de tripulantes de cabina (TCP) en Ryanair para este miércoles y jueves en un acción conjunta con otros sindicatos europeos, han anunciado que siguen adelante con las dos jornadas de paros y han advertido de que llevarán a cabo nuevas acciones de protesta “más pronto que tarde”.

Ambos sindicatos, que secundarán los paros en España, Portugal, Italia y Bélgica en una acción conjunta, estaban citados por la Dirección General de Trabajo (DGT) junto a Ryanair para negociar el conflicto colectivo.

En esta tercera reunión, que se ha prolongado durante más de 11 horas, no se ha producido ningún avance en las negociaciones por lo que a las 00.00 horas de este miércoles, día 25 de julio, arrancó la huelga de 48 horas convocada.

Además, ambos sindicatos han advertido a Ryanair de nuevas movilizaciones “más pronto que tarde” ante la “inaceptable” actitud de la aerolínea irlandesa. Aunque no han detallado el calendario de protestas, desde USO han advertido que “hay muchas maneras creativas” de llevarlas a cabo y no descartan ninguna medida “en un futuro”. “Más pronto que tarde”, ha advertido Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Por su parte, desde Sitcpla, han anunciado que intensificarán las protestas ante la Inspección de Trabajo y ampliarán la denuncia presentada en los juzgados de Instrucción de Madrid a la aerolínea por presuntas coacciones, al pasar un cuestionario a sus trabajadores para saber si secundarían los paros.

“Ryanair pretende vaciar de contenido la huelga”, ha denunciado el portavoz de Relaciones Externas de Sitcpla, Antonio Escobar, quien ha acusado a la aerolínea irlandesa de creerse un “cortijo” y que no está obligada a cumplir la legislación.

Desde ambos sindicatos han calificado de “decepcionante” la reunión ante la actitud “inmovilista” de la aerolínea, que ha desaprovechado una nueva “oportunidad”, aunque han coincidido en destacar el “esfuerzo” de mediación realizado desde la Dirección General del Trabajo.

“La empresa no quiere llenar de contenido ese reconocimiento sindical de legislación española, siguen sin querer aceptar un volcado de trabajadores de agencia a la compañía e ir un poco eliminando esa temporalidad y diferencias salariales entre colectivo y siguen insistiendo en no permitir la entrada de ningún representante sindical que no sea de la compañía y eso es un indicio de que no conocen el funcionamiento de los sindicatos”, ha denunciado Enrique Iglesias desde USO.