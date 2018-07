Ryanair: El truco de Michael O'Leary para evitar el caos en España pese a la huelga de los tripulantes de cabina

La primera jornada de huelga de Ryanair en España transcurre casi sin afectaciones. En lo que va de este miércoles 25 de julio de 2018, apenas se han registrado una veintena de cancelaciones, como el Madrid-Pisa, Madrid-Roma, Ibiza-Pisa o Mallorca-Bruselas y algunos retrasos, como el Madrid-Londres.

Una calma tensa (las manifestaciones de los tripulantes de cabina en los aeropuertos son constantes) que contrasta con la oleada de cancelaciones vividas esta mañana en Portugal (18 cancelaciones de 29 vuelos), Bélgica e Italia, donde la low cost no avisó de la huelga porque confiaba en que no llegara a producirse: los aviones de Bérgamo y Pisa no han salido y se ha parado la operativa en Ciampino -Roma-.

De momento se han cancelado unos 147 vuelos en Europa, un 15% con España. Según los datos facilitados por Fomento, hasta las 12.30 horas se habían operado 119 vuelos de los 130 programados.

Pese a la ausencia de grandes problemas, los sindicatos USO y Sitcpla aseguran que el seguimiento de la movilización es masivo y que incluso la inspección de trabajo se ha personado en Lanzarote para vigilar que se respetan los derechos de los TCP. Pero, si el seguimiento es mayoritario...

¿Cómo es posible que España se haya librado del caos? Explica Africa Semprún en 'El Economista' que los sindicatos tienen la respuesta muy clara: los servicios mínimos y la política de cancelaciones de Ryanair han conseguido reventar la huelga.

Y es que, la compañía que dirige Michael O'Leary ha preparado la programación de tal forma que ha conseguido blindar todos los vuelos operados por las tripulaciones españolas, por lo que las cancelaciones o los retrasos que se registren estos días serán de los vuelos hacia y desde España con TCP de Italia, Bélgica y Portugal, donde no hay servicios mínimos establecidos.

Ryanair opera desde, hacia y dentro de España unos 830 vuelos al día de los cuales la mitad más o menos llevan tripulación española. En un primer movimiento para evitar que la huelga afectara su operativa en nuestro país Ryanair canceló 200 vuelos al día, de los cuales la mayoría eran domésticos, entre las islas y la península y con Italia, Portugal y Bélgica.

Es decir, canceló la mitad de los vuelos que sí o sí tenían que realizarse con el personal de nuestro país. En un segundo movimiento, con los servicios mínimos del 59% fijados por Fomento en la mano, Ryanair seleccionó cuidadosamente de su lista de vuelos aquellos operados sólo por las tripulaciones españoles, dejando fuera de los mismos los que salen de bases de otros países como Irlanda, Reino Unido, Alemania o Polonia, lo que blinda sistemáticamente decenas de rutas.

Así, la lista de vuelos protegidos por los servicios mínimos sólo incluye los 200 vuelos diarios que realiza el personal español porque salen a primera hora desde las 13 bases que la firma tiene en nuestro país.

Así, una parte de la plantilla no está llamada a trabajar porque sus vuelos se han cancelado, afectados a 75.000 pasajeros, y otra tiene que ir porque les obliga la legislación vigente.

A su vez, Ryanair ha mandado decenas de cartas a los trabajadores para ordenarles estar de de guardia (imaginaria) en el aeropuerto y así poder cubrir alguna baja de las tripulaciones asignadas a los servicios mínimos.

En este punto, en Palma de Mallorca han llamado a estar en el aeropuerto a unos 25 TCP, que están casi hacinados en la sala de espera, según denuncia USO, y en Madrid-Barajas citaron a unos 30 azafatos, de los que primera hora sólo se habían presentado cinco.

Y es que, pese a las advertencias de Ryanair, las guardias no las han protegido por los servicios mínimos al no haberlo comunicado convenientemente por lo que los trabajadores no están obligados a acudir.

En este punto, fuentes de Sitcpla aseguran que en Barcelona ha habido algún problema con dos vuelos protegidos y que en Mallorca se ha cancelado otro puesto que los TCP no habían podido cumplir el descanso reglamentario y no había gente para sustituirles.

Así, a parte de los problemas que pueda haber por la falta de tripulación de guardia y los vuelos que vengan de los otros países en huelga, en España se prevé calma y normalidad en las operaciones.

Más allá de las convocatorias de las guardias o imaginarias, los representantes de los trabajadores denuncian que la low cost envío ayer una circular a los TCP para advertirles de que si no iban a trabajar les quitarían el plus mensual de 150 euros por productividad y les abrirían expedientes.

Todas estas maniobras han permitido que los más de 214.000 pasajeros que tenían previsto volar estos dos días con Ryanair apenas sufran cancelaciones, cuando existía el riesgo de que al menos unos 150.000 se pudieran ver afectados de alguna manera.