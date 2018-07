Qué hacer si pierdes el pasaporte durante un viaje

Imagina que durante un viaje pierdes los documentos. Puesto que son un requisito indispensable de viaje, el robo o extravío de los mismos nos impediría continuar viajando o, lo que es peor, volver a casa.

Entonces, ¿qué hay que hacer si nos quedamos sin DNI o pasaporte? La Unión Europea, a través de las embajadas y consulados, expide el llamado Emergency Travel Document (ETD) o Documento Provisional de Viaje (DPV), que permite a los ciudadanos comunitarios regresar a su país de residencia habitual o, excepcionalmente, a otro diferente (también fuera de la UE). El ETD puede obtenerse para un único viaje.

La validez del DPV tiene un plazo ligeramente superior al mínimo necesario para efectuar el viaje, teniendo en cuenta las paradas nocturnas necesarias y las conexiones de transporte.

Los requisitos para obtener el Emergency Travel Document son varios:

- Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea;

- que nuestro DNI o pasaporte se haya perdido, haya sido robado o destruido, o no esté disponible temporalmente;

- que estemos en un destino en el que nuestro país no está representado o no tiene embajada o consulado que pueda expedir un nuevo DNI o pasaporte;

- que se haya obtenido la autorización de las autoridades de nuestro país.

La documentación para tramitar el Documento Provisional de Viaje es:

- Formulario de solicitud;

- 2 fotos frontales en color, tamaño pasaporte;

- denuncia del robo o pérdida del DNI o pasaporte;

- documento original que demuestre nuestra identidad, como el permiso de conducir, o, en su defecto, fotocopia del documento robado/extraviado. La falta de esta - documentación supone presentar uno o dos testigos con su propio documento de identidad que puedan identificarnos.

- Billetes de avión o reservas del viaje y

- recibo del pago de tasas.

En caso de ETD para menores, es necesario el consentimiento escrito de los padres y el libro de familia o una copia del mismo.

Con el fin de realizar trámites como estos, al organizar nuestros viajes es conveniente anotar los datos de contacto de las embajadas y consulados de los destinos por los que no moveremos, así como informarnos sobre cómo actuar si perdemos o nos roban el DNI o el pasaporte en el extranjero. Pero antes de realizar un viaje internacional también es importante adquirir un seguro de viaje que nos ayude a hacer frente a esta y otras incidencias.

Un seguro de viaje cubre los gastos de gestión y obtención del Emergency Travel Document o cualquier otro documento que debamos sustituir por pérdida o robo durante el viaje de pasaporte, visados, tarjetas de crédito, cheques bancarios o billetes de transporte. Este seguro de viaje internacional incluye también otras coberturas imprescindibles como son la asistencia sanitaria, el retraso de vuelos o la pérdida del equipaje, entre otros.