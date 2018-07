Qué hacer si te sorprende una catástrofe natural mientras viajas

Durante un viaje puede suceder de todo. Desde perder la documentación, sufrir un asalto, accidentes, etc. Pero lo que muchas veces no imaginas, ni en tu peor pesadilla, es sufrir los efectos de un desastre natural de dimensión descomunal como un huracán, terremotos, etc y que en medio del caos generalizado no tengas idea de qué hacer o aquién acudir en busca de ayuda.

Contacto Travellers @monzonpaul

Antes de partir, es nuestro deber informarnos sobre las condiciones meteorológicas del país que vamos a visitar. Además de acudir a nuestros servicios favoritos, es recomendable consultar la última información disponible sobre el país de destino en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores (www.exteriores.gob.es) donde además de información actualizada con carácter oficial, encontraremos recomendaciones de viaje.

Para mayor seguridad, deberíamos registrarnos en la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde dejaremos constancia de nuestros datos personales, planes de viaje, alojamiento y personas a contactar. En caso de emergencia, el sistema recibirá información tanto de los afectados por la crisis como de sus familiares.

Durante el viaje

Si se produjera una catástrofe natural en el transcurso de un viaje, lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con la embajada o el consulado de España en el país de destino.

Para contactar con la embajada, basta con marcar el teléfono de emergencia de los servicios consulares de la Embajada de España. Allí nos informarán sobre la marcha de la situación y nos pondrán en contacto con nuestros familiares. Podemos también hacer uso de un servicio de mensajes por teléfono móvil creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que nos enviará una respuesta inmediata en caso de emergencia, aunque para acceder a este servicio debemos estar previamente registrados en la base de datos del MAE mencionada más arriba.

En caso de que hubiéramos contratado un viaje combinado (es decir, un viaje formado, como mínimo por dos de los tres elementos siguientes: transporte, alojamiento y otros servicios no accesorios a los anteriores, que se ofrece por un precio global y cuya duración tiene que sobrepasar las 24 horas o incluir una noche de estancia), podemos también solicitar asistencia a nuestra agencia de viajes, pues según el libro IV del texto refundido de la Ley de Consumidores y usuarios, en caso de emergencia en el destino, la responsabilidad es solidaria de cuantos empresarios, agencias mayoristas o minoristas, concurran conjuntamente en el contrato del viaje.

La agencia minorista y la mayorista tienen la obligación de prestarnos la necesaria asistencia hasta el final del viaje, de mantenernos informados oportunamente, de brindarnos opciones alternativas de alojamiento, de salida del país, etc. dentro de sus posibilidades y atendiendo a las especiales circunstancias del destino. Ahora bien, si el gobierno español tomara la decisión de fletar aviones para repatriar a los ciudadanos españoles atrapados en las zonas catastróficas, la agencia quedaría eximida de esta responsabilidad.

Si con la agencia solo hemos contratado servicios sueltos, como trayectos de avión o alojamiento, la agencia minorista nos prestará la debida asistencia y nos mantendrá informados pero será el propio proveedor, y no la agencia de viajes minorista, quien deberá asumir cualquier responsabilidad que se produzca durante el desarrollo del viaje, siempre dentro de su ámbito de gestión.

Fuente: INTERMUNDIAL