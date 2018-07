Colapso en las grandes ciudades españolas: Los taxistas mantienen la huelga tras fracasar su reunión con el Gobierno Sánchez

La huelga del taxi sigue adelante sin un horizonte claro a corto plazo. Los representantes de los taxistas reunidos con los responsables del Ministerio de Fomento han anunciado que "no desconvocarán las huelgas" al considerar "insuficientes y poco concretas" las medidas planteadas por este Departamento para limitar a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), firmas como Uber y Cabify.

El Gobierno socialista ha prometido este 30 de julio de 2018 a los asociaciones de taxis que aprobará un decreto ley en septiembre que transfiera las competencias en la concesión de licencias VTC -como las de Uber o Cabify- a las autonomías, tal y como exigían entre sus reclamos.

Las centrales de taxi han visto insuficiente la promesa y mantienen la huelga indefinida, que se podría alargar como mínimo al miércoles, al entender que las palabras se deben transformar en hechos.

El sector no ha alcanzado un acuerdo a pesar de que Fomento se ha comprometido también a realizar en el Consejo de Ministros de este viernes una declaración en la que se compromete a solventar el problema e incluso se ha abierto a analizar la posibilidad de que los ayuntamientos puedan otorgar licencias urbanas al VTC.

Al encuentro han acudido el de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, junto con las principales asociaciones representativas del sector del taxi, Fedetaxi, Antaxi y Elitetaxi.

Es la primera de las tres reuniones que tendrán con Fomento en las próximas horas, que mañana recibirá a las asociaciones con representantes del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) y el miércoles se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte, todo con el objetivo de solucionar el actual conflicto del taxi que está paralizando ciudades por todo el país.

El sector del taxi se ha mostrado optimista ante la posición del Gobierno, que tilda de "injusta" su situación y les han pedido "tiempo" para resolverla. Sin embargo, no han especificado qué fechas barajan, pero sí la necesidad de "crear un marco regulatorio y estable que permita la convivencia entre el taxi y las VTC".

Sin embargo, los taxistas ven insuficiente esta predisposición positiva a los cambios regulatorios y defienden que "hay que pasar de las palabras a los hechos". Por eso, algunos de los presentes en dicha reunión alertan de que estas movilizaciones se pueden intensificar.

Las propuestas del colectivo en huelga pasan por el traspaso de las competencias que regulan la convivencia de las VTC y los taxis a los ayuntamientos, así como el traspaso -no delegación- a las comunidades. No obstante, han explicado también la intención del Gobierno de aplicar la normativa de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi.

El secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, está abierto a considerar la posibilidad de que los ayuntamientos puedan tener competencia para articular licencias urbanas para las empresas de VTC, según ha asegurado al termino de la reunión.

"La competencia para la concesión de licencias de VTC debe transferirse a las comunidades autónomas y, en este marco, se puede hablar de la licencia urbana, que los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector", ha explicado Saura, en línea de que las comunidades autónomas asuman la competencia de regular el sector con el consenso de todas las administraciones implicadas.

El Gobierno ha aseverado su "apuesta por el diálogo" para solventar la "situación generada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al aprobar un reglamento sin tener competencia para ello" y es que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal aprobó restringir la concesión de licencias VTC.

Tras la decisión de Colau, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió dicho reglamento y pese a que Fomento retiró su petición de medidas cautelares, el TSJC ratificó la semana pasada su decisión de mantener la suspensión del mismo.

Este hecho provocó protestas y una convocatoria de huelga indefinida en Barcelona, a la que ya se han sumado los taxistas de Madrid y que se está empezando a extender por otras grandes ciudades.

Por su parte, el presidente de Unauto, que aglutina a las compañías de VTC, Eduardo Martín, ha señalado que pedirá mañana al Gobierno en la reunión prevista en Fomento que "no ceda a los chantajes" que "el monopolio del taxi" hace con su huelga indefinida y garantice la seguridad para los VTC, tras haber más de cien coches "destrozados".

El portavoz del sindicato Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha supeditado a la reunión de Saura el posible bloqueo del puerto de Barcelona, como han sostenido colectivos de taxistas como medida de presión en este conflicto. Extendiéndose así los bloqueos que han llevado a cabo más de 1.700 conductores de taxi desde el pasado viernes que han cortado la Gran Vía de Barcelona y parte del Paseo de Gracia.

A las protestas de Barcelona se han sumado los profesionales de Madrid, que han ido a la huelga siendo imposible coger un taxi en aeropuerto y estaciones. Este lunes prosigue la protesta donde solo unos pocos taxis llevaban -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas de movilidad reducida.

Precisamente, los taxistas de la capital han colapsado una de las vías principales de Madrid - el Paseo de la Castellana- generando grandes atascos en el centro de la ciudad en su protesta contra Fomento. Al llegar al Ministerio los taxistas se han apeado de sus vehículos y han comenzado a tocar el claxon, a la espera de que comience la reunión prevista para este mediodía.

Ayer mismo, el germen de las protestas -los taxistas de Barcelona que se mantienen en huelga indefinida desde el viernes- aseguraron que no levantarán el paro en ninguna ciudad de España hasta que consigan "ganar", y han advertido al Ministerio de Fomento que si no hay licencia urbana no se levantarán las movilizaciones, e incluso irán a más, planteando incluso bloquear las fronteras.

Asimismo, taxistas de otras localidades como Bilbao, San Sebastián, Santander, Valencia, Sevilla, Málaga, A Coruña o Ciudad Real también se han sumado a las protestas en sus respectivas ciudades para protestar contra la actual situación del sector y su competencia contra las plataformas Uber y Cabify que emplean los coches con licencia VTC.

En Valencia, los taxistas han parado sus vehículos en los dos carriles centrales de la calle Colón, en la que se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno. Previamente, habían realizado una marcha lenta hacia Valencia por la pista de Silla y la A-3 que ocasionó retenciones en los accesos a la ciudad.

En el País Vasco, la Ertzaintza ha interpuesto varias denuncias contra taxistas que han participado en una caravana entre el aeropuerto vizcaíno de Loiu y Bilbao por conducir a una velocidad anormalmente reducida. En Álava, los taxistas han decidido secundar la huelga en una reunión celebrada esta mañana.

Los taxistas de Navarra han parado siete horas, se han manifestado y han decidido respaldar la huelga. Mientras, en Cantabria, el colectivo del taxi ha comenzado dos jornadas de huelga, con un seguimiento alto.

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, ha asegurado que todo el sector en Andalucía se sumará entre hoy y mañana a los paros. Según Ruano, el seguimiento de la huelga está siendo del cien por cien en Sevilla, excepto en los servicios al aeropuerto; y del 50% en Málaga capital, aunque se funciona con normalidad en las principales ciudades de la Costa del Sol. En Córdoba, se han establecido servicios mínimos del 25%, mientras que en Granada la gremial del taxi ha decidido secundar la protesta de forma unánime. Ruano ha indicado que entre hoy y mañana se "se sumarán" también Jerez, Almería, Jaén, Huelva y Cádiz.

Asimismo, el 100% de los taxistas de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza secundan la huelga, que también se sigue en Teruel, pero no en Huesca.

En Murcia, las asociaciones de taxistas también han optado por apoyar los paros. Los taxistas de Guadalajara se han sumado a las protestas y han comenzado una huelga indefinida. Mientras que en Baleares, la Agrupación Empresarial de Auto-Taxis y Auto-Turismos ha convocado un paro de cinco horas para mañana.

Por el contrario, la mayor parte de los taxistas asturianos trabaja con normalidad y no secunda los paros, aunque medio centenar de ellos se ha concentrado frente a la Consejería de Infraestructuras del Principado.

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la asociación mayoritaria del sector, ha indicado hoy que mantendrá la huelga por lo menos hasta el miércoles, cuando se reúna la Conferencia Nacional de Transporte, en la que están representadas las comunidades autónomas.

Antes de la reunión que se está celebrando en Fomento, el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha dicho a Efe que pedirá que se transfiera a las comunidades la competencia de regular el sector.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha indicado que el sector no volverá al trabajo "si no es con unas condiciones claras que nos dejen tranquilidad a más de cien mil familias".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que tras la reunión de este lunes entre el sector del taxi y el Ministerio de Fomento "la solución puede estar muy cerca".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Colau ha dicho que el ministerio tiene en sus manos explicitar con un decreto ley la competencia local para regular las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC): "Solo con este compromiso, estoy convencida de que el sector del taxi sería el primer interesado en volver al trabajo".

Aun así, la alcaldesa ha advertido de que no pueden repetirse "imágenes horribles e inaceptables" como la de taxistas agrediendo a conductores de VTC, y ha dicho que hechos como estos serán investigados por los Mossos d'Esquadra.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado por su parte que el Ministerio de Fomento tiene la "obligación" de garantizar el fallo del Tribunal Supremo que establece que por cada licencia VTC (vehículo de alquiler con conductor) haya 30 taxis. En consecuencia, ha instado al Gobierno central a "mover ficha con urgencia" de cara a lograr "soluciones rápidas" que permitan resolver el conflicto.

Según la edil, desde el Ayuntamiento madrileño tienen "expectativas" de que el Ministerio de Fomento "mueva ficha con urgencia" ante esta situación.

"Es muy importante el dialogo inmediato y las medidas urgentes porque es una situación que evidentemente afecta a la ciudad", ha agregado Sabanés, que ha añadido que los taxistas ejercen sus "derechos de reivindicación" pero lo que conviene son "soluciones rápidas". Este lunes, los taxistas están manteniendo una primera ronda de contactos con Fomento.