¿Cuál es el mejor parque de atracciones del mundo?

Por tercer año consecutivo, Universal's Islands of Adventure es el parque temático número uno del mundo por TripAdvisor® Travelers' Choice, desde el 2015 al 2017.

Prepárate para descubrir un lugar donde encontrarás superhéroes, bestias y criaturas mágicas justo delante de ti. Entrarás a un mundo donde todo es real. Explora una escuela secreta que enseña hechizos y brujería. Vuela sobre las calles de la ciudad con un famoso lanzador de telarañas. Escóndete de hambrientos dinosaurios y ruega no convertirte en su próxima comida. También podrás cruzarte con el simio más descomunal que jamás haya caminado sobre el planeta. Da rienda suelta a las aventuras.

Universal's Islands of Adventure ofrece algunas de las atracciones más emocionantes e innovadoras jamás creadas en islas temáticas increíbles: The Wizarding World of Harry Potter, Marvel Super Hero Island, Toon Lagoon, Jurassic Park, The Lost Continent, Seuss Landing y Port of Entry.

Inaugurado en 1999 Tamaño: 101 acres (40.87 hectáreas)

ATRACCIONES PRINCIPALES

The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade

Esta área de 20 acres (8,09 hectáreas) lleva a los visitantes al medio del mundo de Harry con tiendas increíbles y vitrinas llenas de sorpresas mágicas, experiencias de comidas auténticas y más.



Harry Potter and the Forbidden Journey

Entra en Hogwarts y luego remonta un vuelo sobre el castillo junto a Harry Potter y sus amigos en una aventura emocionante e inolvidable. Los visitantes viajan por la Red Floo, escapan del ataque de un dragón, tienen un encuentro cercano con el Whomping Willow, son llevados a un juego de Quidditch y mucho más.



Dragon Challenge

Inspirado en la primera tarea de Triwizard Tournament, en este los visitantes pueden elegir entre un Horntail Húngaro o un Fireball Chino mientras embarcan una de las dos montañas rusas de alta velocidad.



Flight of the Hippogri

Aprende como acercarte a un Hippogriff y toma un vuelo de entrenamiento con esta montaña rusa amigable para toda la familia.



Hogwarts Express

Una de las experiencias más memorables y emocionantes de la serie de Harry Potter ha llegado a la vida real en Universal Orlando. Los visitantes que tienen boletos con

acceso de parque a parque o pase anual pueden abordar la icónica locomotora en Hogsmeade Station para un viaje inolvidable a King's Cross Station en Londres, ubicado en Universal Studios Florida.



Skull Island: Reign of Kong

La nueva generación de la leyenda de King Kong es traída a vida real en una aventura multidimensional 3D que lleva a los visitantes a un encuentro cara a cara con bestias ancestrales, dinosaurios viciosos y hasta el propio King Kong.



Jurassic Park River Adventure

Un paseo en balsa a través de las aguas del Parque Jurásico le permite a a los curiosos ver y ser vistos por dinosaurios.