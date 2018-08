Únete a la gran fiesta de la cerveza en Busch Gardens Tampa Bay

Brinda por las nuevas tradiciones en Bier Fest, un evento de fin de semana completamente nuevo en Busch Gardens Tampa Bay, del 25 de agosto al 16 de septiembre, incluido el Día del Trabajo (Labor Day) de Estados Unidos. Bier Fest ofrecerá una celebración única de comida y cerveza.

Contacto Travellers @monzonpaul

Más de 100 cervezas de 60 diferentes cervecerías de todo el mundo rotarán a través del festival de cuatro fines de semana. Bier Fest está incluido con la entrada al parque y ofrecerá entretenimiento en vivo y una exquisita variedad de platos especiales. Los visitantes podrán explorar las famosas cervezas artesanales de la Florida sin salir del parque, con las siguientes cervecerías favoritas de los aficionados:

- 3 Daughters Brewing

- 7venth Sun Brewery

- Big Storm Brewing Company

- Cigar City Brewing Company

- Coppertail Brewing Company

- Crooked Thumb Brewery

- Florida Avenue Brewing Company

- Funky Buddha Brewery

- Green Bench Brewing Company

- Islamorada Beer Company

- M.I.A. Beer Company

- Swamp Head Brewery

- Tampa Bay Brewing Company

Más allá del estado del sol, los amantes de la cerveza encontrarán una variedad de cervezas galardonadas de EE.UU. y de Europa. Durante Bier Fest, la selección nacional e internacional incluirá bebidas de las siguientes cervecerías, entre muchas otras más:

- Founders Brewing Company

- Goose Island Beer Company

- Hofbräu München

- Kona Brewing Company

- Köstritzer

- Lagunitas Brewing Company

- Narragansett Beer

- New Belgium Brewing Company

- Samuel Adams

- SeaDog Brewing Company

- SweetWater Brewing Company

- Warsteiner

- Yuengling

Bier Fest también presenta un menú contemporáneo para satisfacer los gustos sofisticados de los amantes de la comida de Tampa Bay. Las diferentes estaciones culinarias ofrecerán sabrosas opciones de platillos pequeños que combinan a la perfección con la cerveza.

Las hamburguesas de dos mordiscos siempre son un éxito y Das Sliders tendrá una hamburguesa para todos los gustos, ofreciendo hamburguesas de carne de res; hamburguesa de cerdo al estilo cubano; y la famosa hamburguesa Impossible TM sliders: hamburguesa totalmente natural.

Las cervezas alemanas combinan a la perfección con las selecciones de Hops & Handhelds: croquetas, palitos de pretzel con salsa de queso y tocino y buñuelos de pasta y queso. Tavern actualizará el clásico fish and chips y Kebabs tentará a los paladares con brochetas de carne de res, pollo, kielbasa y vegetales.

Los visitantes podrán descubrir platos frescos en Seasonally Inspired, donde las frescas y crujientes sandías se combinan con los tomates y el queso feta para una ensalada de fin de verano; las primeras remolachas doradas de otoño se tuestan y se arrojan con nueces, queso de cabra y vinagre balsámico; y pato crujiente glaseado con gochujang dulce y picante se combina con los últimos duraznos del verano.

En The Best of the Wurst, la tradicional "comida rápida" alemana alcanza la perfección con wurst de curry - knockwurst, ensalada de alcaravea fresca y salsa de tomate al curry en un pita; brat wurst - salchicha alemana con especias en un rollo de pretzel; y escalope - chuleta delgada de cerdo frita y cubierta con queso suizo y champiñones en un pretzel.

La mejor forma de celebrar todos los sabores del evento es con la compra de una muestra (samplers) de Bier Fest. Disponible en cantidades de cinco o diez, los Samplers comienzan en $ 29.99 dólares para una selección de cualquier muestra de comida o bebida durante todo el festival.

Los alimentos y bebidas no están incluidos en la entrada al parque y están disponibles por un cargo adicional. Los visitantes deben tener más de 21 años de edad para consumir bebidas alcohólicas.