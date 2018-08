Los bromistas causan el caos en aeropuertos con pegatinas de enchufes para cargadores de movil

A ellos les hará mucha gracia, pero hay cada día más viajeros cabreados como monos.

En aeropuertos y otros lugares públicos americanos, se están multiplicando las pegatinas de enchufes para cargadores, que están causando el caos entre los adictos al móvil.

Estas pegatinas están tan bien hechas que incluso simulan la sombra de los bordes del enchufe, para parecer más real.

En Twitter se han multiplicado las fotos de usuarios de móvil indignados, según recoge Juan Antonio Pascual en Computer Hoy.

Y parece que la broma está lejos de terminar. Las pegatinas falsas de enchufes para cargador se venden en packs de 10 por apenas 9 dólares en Amazon.

Las ansias por cargar el móvil y el alivio por encontrar el enchufe, nublan la vista de muchas personas y ayudan a que la broma sea efectiva. Pero como es fácil imaginar, las víctimas no se lo han tomado muy bien...

En Twitter, algunos declaran que el bromista se ha convertido en "enemigo para toda la vida":

Whoever put up this fake sticker of an open outlet at the airport, you are now my enemy for life. pic.twitter.com/TYEJKmY6Zg