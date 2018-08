Los españoles prefieren los" Mojitos" durante las vacaciones

Los chiringuitos y las terrazas se adaptan a los gustos de los clientes durante los meses de verano lo que provoca el consumo de cocktails y bebidas preparadas para combatir el calor y disfrutar del merecido descanso.

SEMrush, plataforma de herramientas todo-en-uno que suministra datos para el marketing digital, SEO, SEM y PPC, ha realizado un análisis donde muestra como el interés de los españoles por preparar sus propios cocktails se incrementa a medida que se acercan el buen tiempo, concretamente a partir del mes de marzo.

Así, las estadísticas muestran que el cocktail preferido por la gran mayoría de los españoles es el mojito, acumulando 8.100 búsquedas de promedio en el periodo analizado entre julio de 2017 y junio de 2018. En segundo lugar, los españoles se decantan por la tradicional sangría con 3.600 búsquedas y, en tercer lugar, aparece la margarita, con 1.900 búsquedas registradas. Entre los cocktails menos populares para los españoles se sitúan el julepe de menta y el manhattan, que no superan el centenar de búsquedas.

El análisis de las búsquedas de SEMrush muestra que es en marzo cuando los españoles empiezan a interesarse por el mojito. Durante los meses de verano el número de búsquedas de esta bebida se mantiene constante y a gran distancia del resto, pero solo hasta que llega el mes de septiembre, cuando con el fin de las vacaciones se produce una importante caída.

Aunque la sangría no alcanza las cifras del mojito también es una bebida muy popular entre los los internautas españoles. A partir del mes de febrero las búsquedas empiezan a aumentar y no es hasta agosto cuando descienden, igual que en el caso del mojito. El caso del cocktail margarita es completamente distinto a los dos anteriores, ya que su cifra de búsquedas se mantiene prácticamente igual a lo largo de todo el año, las diferentes estaciones no afectan a las cifras de esta bebida.

Del estudio de SEMrush se desprende un dato curioso que presentan todas estas bebidas y es que en las búsquedas de todos los cocktails se produce un repunte en su interés durante el mes de diciembre, mes que vuelve a coincidir con vacaciones y celebraciones, en este caso de Navidad.

El café, la ginebra y el vermú, entre las bebidas más populares para los españoles

SEMrush ha ampliado el estudio al resto de bebidas y las búsquedas que reciben a lo largo del año y revela que el café es la bebida más buscada en Google por los españoles, con 60.500 búsquedas de promedio en el periodo analizado entre julio de 2017 y junio de 2018. Por detrás se sitúa la ginebra con 40.500 búsquedas registradas en ese periodo y, en tercer lugar, el vermú con 32.980. El Top 5 lo completan la cerveza y el vino, que obtienen 22.200 y 18.100 búsquedas de promedio, respectivamente.

Según el análisis de SEMrush. los españoles muestran más interés por el café durante los meses de primavera y otoño, siendo mayo y junio, los picos más altos de búsquedas en Google. Es la bebida "preferida" por los internautas durante todo el año salvo en el mes de diciembre que se ve superada por la ginebra.

La ginebra, que ocupa el segundo lugar en la tabla, muestra una tendencia de búsquedas constante a lo largo de los meses, aunque cabe destacar el pico en diciembre, coincidiendo con las celebraciones de la Navidad. En tercer lugar, se cuela curiosamente el vermú, una bebida que aparentemente no es tan popular pero que supera en número de búsquedas a otras que si lo son como la cerveza y el vino. Sus búsquedas se mantienen estables siendo los meses de abril y mayo los que experimentan una leve subida.

Por su parte, la cerveza muestra un comportamiento muy lineal a lo largo del año lo que confirma que nos encontramos ante una bebida no estacional y, en el caso del vino, su evolución es similar a la cerveza con la salvedad de diciembre en el que se observa un repunte, coincidiendo con las comidas y cenas de las fechas navideñas.