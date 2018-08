Conozca "Gatolandia" en la Riviera Maya

Dicen que los gatos tienen siete vidas. Y si es así, una de ellas lo viven protegidos y cuidados en uno de los más importantes resorts que pueblan la paradisíaca Riviera Maya: Sandos Caracol Eco Resort.

En este maravilloso hotel, un todo Incluido enclavado en Playa del Carmen, los gatunos viven plácidamente.

Gatolandia fue desarrollado por Sandos Caracol Eco Resort en alianza con IFAW (Fondo Internacional para el bienestar de los animales) y Coco´s Cat Rescue.

Gatolandia es un espacio de protección y cuidado para quince gatos que viven dentro de la propiedad y que disfrutan de su libertad, jugar, explorar o dormir felices alrededor de la selva del hotel desde que hace algunos años llegaron en busca de comida y sentirse seguros.

En Gatolandia siguen a rajatabla con las siguientes directrices:

-Los alimentamosn para que no sientan la necesidad de cazar, ni dañen a la fauna de la región, ni se enfermen.

-Todos sus gatos están esterilizados y son vacunados por un veterinario que los visita casi todos los días.

-A pesar que tienen un lugar designado en Gatolandia, los gatos viven alrededor de todas las áreas del hotel.

-Sus gatos no están en adopción, pero no te pongas triste: tienen una alianza con Coco Bienestar Animal, una asociación que rescata gatos y los pone en adopción para que puedas llevarte uno a casa luego de algunas preguntas y un poco de papeleo.

-Si durante tu estancia en Sandos Caracol encuentras un gato no olvides saludar, pero por favor, ¡no los alimentes! Ellos están perfectamente sanos con el "service room" que les ofrecen.