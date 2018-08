Linchan en las redes a Lucía Etxebarría por terminar su veraneo llamando 'Vulgaria' a Asturias

La verdad es que Lucía Etxebarría tiene una acusada proclividad a meterse en los charcos. Y lo hace en cualquier temporado, incluso a finales de este tórrido verano (Lucía Etxebarria cierra su Facebook tras la bronca por sus declaraciones sobre el padre de Gabriel ).

Las vacaciones de la polémica escritora por Asturias han tenido una repercusión mayúscula por sonada polémicas.

El viajecito han terminado con linchamiento digital en toda regla, como recoge 'ABC' este 27 de agosto de 2018.

Y es que numerosos usuarios le desean que no vuelva por allí, lugar en el que ha veraneado muchos años. ¿Por qué?

Pues muy sencillo: en Twitter la acusan de llamar «Vulgaria» a Asturias.

Lucía Etxebarría, que vivió la tensa situación de ser increpada en un restaurante junto a su hija («uno de los momentos más desagradables de mi vida») y que había sido recibido ya lo suyo por sus adocenadas críticas al mundo taurino, ha escrito un relato literario en el que habla de «Vulgaria del Norte», que es lo que se ha interpretado como Asturias, y «Vulgaria del Sur», que sería León.

Vamos a ver cuánto tardan los leoneses, que para esto son muy suyos, en ponerse a sacudir.

El texto en cuestión, que ha sido borrado de Instagram por Etxebarría, ha sido capturado y es este:

Ya lo ha retirado. Yo no he podido leerlo como tampoco he podido creerlo.

Lucia Etxebarria (en vasco casa nueva) llamándose como yo no podía haber dicho eso. — Fernando Casanova (@FCASANOVAMP) 25 de agosto de 2018

La escritora rechaza tajante que se refiriera a Asturias y hasta ha escrito una carta incluso a «La Nueva España» en la que trata de deshacer el embrollo:

"No, jamás he llamado Vulgaria a Asturias. Si es usted uno de los que ha recibido una captura de pantalla con un texto y ha decidido que ese texto se refiere a Asturias solo porque hay una foto de Tapia de Casariego, debo explicarle que el texto se ha extraído de mi perfil de Instagram. En mi perfil de Instagram hay siempre fotos y textos y normalmente el texto poco tiene que ver con la foto. Y, de hecho, se dice a menudo 'ya sabéis que los textos no tienen que ver con las fotos'. En numerosas ocasiones hay fotos mías o de mi hija y van acompañadas de un cuento. En este caso elegí la foto de la gaviota por su carga simbólica, no porque creyera que nadie fuera a reconocer el lugar. El texto no trata de Asturias"

Con tal de ganar un minuto de fama y unos cuantos clicks aquí este descerebrado me ha enviado la mayor oleada de odio que he recibido en años. Yo no he dicho nada malo sobre Asturias. De hecho, me encanta Asturias. https://t.co/NhP51cAmnu — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 24 de agosto de 2018

Según recoge «La Voz de Asturias», Etxebarría espera que el asunto no tenga mayores consecuencias porque le gustaría volver a Asturias.

«Mi mejor amigo es de Oviedo (y basta con seguir mis perfiles para verlo a menudo). Varias de mis amigas residen en Gijón. Llevo viniendo a Asturias desde los 4 años».

Y, respecto a la interpretación real de su texto, dice lo siguiente: