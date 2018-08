Womanword y la gran aventura asiática

(Paul Monzón).-Hablar de Rocío Pastor Eugenio, es hablar-valga la redundancia- de una joven periodista española, muy profesional y políglota, quien además es directora de Womanword, su propio magazine de viajes & life style. Ella acaba de regresar a Madrid tras viajar durante 60 días por seis países del continente asiático, experiencia que ha compartido en las las redes sociales con sus miles de seguidores.

Esta semana publicaremos en Travellers una amplia entrevista con Womanword, en la cual nos contará los correlatos vividos en esa aventura asiática llamada "Viajar no tiene género". Como un adelanto, ella resume en Instagram su reciente aventura en la cual incluso sufrió un grave accidente:

"He vivido un viaje intenso, cargado de anécdotas, juego, aprendizaje y cultura. He sido parte de un todo ajeno y lejano donde he encontrado hogar. He aprendido sin miedo y he recibido luz de manera constante.

Desde Madrid a Málaga, Malasia, "Singapur, Japón y Tailandia para terminar viaje, bajo la luna llena de Málaga sobre la tabla, antes de volver a Madrid. Vamos con la foto. Elige la foto, coloca los tags, piensa algún hashtag, no muchos que ig shadowbanea... Llega el momento del texto. Siempre lo escribo acorde al momento presente que vivo y sus sensaciones. He sido engañada, utilizada y traicionada.

He sufrido un accidente grave, me he sentido sola, he tenido miedo y he llorado en silencio sin tomar acción. (Shit happens) La vida a veces duele y pone a prueba, mientras a la par, si sabes ver, lo que sobra y hiere va quedando atrás mientras el amor abraza y el apoyo se abre camino.

He encontrado personas de todo el mundo tejiendo redes de seguridad para mis pasos durante todo el viaje y también, en este momento incierto, sin esperar más de mí que mi sonrisa. He encontrado quienes, sin duda, me han mirado a los ojos y han tomado mi mano, besado mis heridas y acompañado al siguiente paso para, entre atardeceres rosa, seguir adelante dejando que todo sea. Dejando que todo se vaya. Dejando que todo llegue. Sólo puedo estar agradecida. Las heridas se curan y la verdad siempre prevalece.

Me han llamado "valiente", yo sólo he seguido andando, con humor, a pesar de la bruma. Hoy, un selfie. He aprendido a verme y a dejarme ver por quienes quieran mirar sin prejuicio. La vida es el mayor viaje. Ni víctimas, ni verdugos. Ni bueno, ni malo: APRENDIZAJE. Gratitud constante, hasta con aquello que nos pone a prueba. Saber quien eres, ser feliz y estar en calma es un ejercicio diario. Amor para todos, para todo, amor para nosotros mismos"