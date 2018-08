Buceando en Madagascar

Ubicada en el Océano Índico entre África y Asia, Madagascar evoca sentimientos de descubrimiento y aventura con su rica y endémica biodiversidad. ¡Hay muchos lugares perfectos para su próximo viaje de buceo! Los más importantes son aquellos en la región de Nosy Be que ofrecen sitios de buceo de alta calidad. La oportunidad perfecta para nadar entre tortugas, mantarrayas o mantarrayas.

Contacto Travellers @monzonpaul

Una biodiversidad marina excepcional

La biodiversidad marina de Madagascar es excepcional. De hecho, hay una extraordinaria profusión de variedades de peces.

Muchos centros de buceo en Madagascar te darán la bienvenida para salir a conocer a los animales marinos que pueblan estas aguas: peces de coral, tortugas marinas o grandes cetáceos. ¡No te arrepentirás de tu viaje de buceo a Madagascar!

Para los principiantes, también puede practicar el snorkeling en las aguas poco profundas de Nosy Be o Tulear, por ejemplo. Venga y admire la fauna submarina escondida en las rocas pequeñas o los coloridos corales de la costa.

L BOSQUE DE LAS GORGONAS (13-20 M)

El Bosque de las Gorgonas es uno de los sitios de buceo más bellos de Madagascar, para hacer absolutamente.

Puedes observar este campo lleno de enormes abanicos de mar y animales marinos de todo tipo en un ambiente inusual.

Los restos (26-30 m)

Disfrutar de una hermosa experiencia de buceo de buceo en Madagascar, visitando cuatro pecios de barcos pequeños y medianos cubiertos de corales y habitada por miles de peces: grandes meros, meros, rayas, rayas guitarra, peces murciélago, etc.

Shark Point (18-50 m)

Off Nosy Be, con frecuencia más visibles que otros sitios de buceo, podrá observar tiburones de arrecife, como los tiburones ballena, tiburones de cola negra, tiburones grises, o tiburones martillo, etc. . Una experiencia única, que no debe perderse en su próximo viaje de buceo.