Diez razones por las que Portugal es el Mejor Destino del Mundo

Portugal tiene siete regiones, lo que ya de por sí indica que tiene mucho que visitar y conocer, pero tenemos por lo menos diez razones que justifican que es una buena elección y que se encuentre en la lista de viajes que hay que hacer a lo largo de la vida.

Entre los principales atractivos destacan la historia y la cultura, la gastronomía y los vinos, las playas, el surf, los festivales de música, el golf, la variedad de paisajes y, sobre todo, el pueblo portugués, considerado afable, abierto y sincero.

El reciente premio de los World Travel Awards que consideró Portugal como el Mejor Destino del Mundo ha confirmado la tendencia actual, reconocida también por muchas guías, escritores de viajes, blogueros y medios de comunicación de todo el mundo especializados en viajes y turismo. ¿Y sabe por qué Portugal está en boca de todo el mundo? He aquí una pista.

1. Las ciudades, Lisboa y Oporto

Si tiene pocos días, Lisboa y Oporto son dos ciudades muy atractivas a pocas horas de vuelo de las ciudades europeas más importantes. Ambas bañadas por un río que les aporta un ambiente característico y diferente, son lugares acogedores con sus barrios históricos y calles con fachadas de azulejo, para conocer de día o salir de noche, junto con los ejemplos de arquitectura moderna y arte urbano, además de tener una agenda cultural bastante diversa y creativa. Lisboa es una ciudad con una luminosidad especial, que le viene del río Tajo y de la proximidad del mar. Oporto, ciudad antigua, con un centro histórico catalogado como Patrimonio Mundial, es el punto de llegada del río Duero, en cuyas laderas se cultiva el famoso vino de Oporto.

2. Sol, playa, mar

La presencia del océano Atlántico y el clima, con veranos de mucho sol e inviernos suaves y agradables, hacen de Portugal un reconocido destino para pasar unas vacaciones de sol, mar y paseos por la playa durante todo el año. En realidad, la costa portuguesa es casi una única playa con más de 850 km de extensión y con una variedad de paisajes que permite elegir entre el mar más agitado y fresco del norte, o las aguas cálidas y tranquilas del sur. Para aquellos a los que les gustan los horizontes amplios, hay grandes extensiones de arena dorada; aunque también hay pequeñas ensenadas con rocas y acantilados de color naranja. Entre la gran variedad de playas, más de 300 ofrecen unas condiciones excelentes, merecedoras de Bandera Azul, y cerca de 200 son playas accesibles.

3. Paseos a pie y en bicicleta

Los Parques y Reservas Naturales, los Geoparques y las Reservas de la Bioesfera reconocidos por la UNESCO también convierten Portugal en un destino muy atractivo para la práctica de actividades al aire libre, ya sean estas más contemplativas, como la observación de aves, o más radicales, como el barranquismo. En los últimos años, los senderos en plena naturaleza, recorridos a pie o en bicicleta, se han convertido en una buena opción para aquellos a los que les gusta combinar el ejercicio físico y el contacto con la cultura local.

4. Caminos de la Fe

Pero los caminos que se recorren también sirven de encuentro con la espiritualidad. El Camino Portugués de Santiago y los Caminos de Fátima tienen una demanda cada vez mayor entre aquellos a los que les gusta caminar para conocer y para tener contacto con la naturaleza y la cultura.

Portugal también es conocido como un importante centro de culto mariano. El Santuario de Fátima, que celebró en mayo de 2017 el centenario de las Apariciones de la Virgen, es su máximo exponente y atrae a miles de visitantes de todo el mundo cada año.

5. Surf

Tanto si se encuentra en el continente como en los archipiélagos de Madeira y de las Azores, no es difícil darse cuenta de que Portugal ofrece las condiciones ideales para la práctica del surf. Surfistas de todas las modalidades encuentran en la costa portuguesa el mayor número de spots a menor tiempo de distancia entre ellos, en los que se disputan pruebas de los más importantes campeonatos del mundo, como el Rip Curl Pro Portugal.

En Peniche hay olas tubulares perfectas, en Nazaré olas gigantes y, en Figueira da Foz, las más grandes de Europa. Por su parte, Ericeira fue la primera reserva de surf de Europa y la segunda del mundo. Como ve, puede venir varias veces a Portugal y coger siempre una ola diferente. Más información en https://portuguesewaves.com

6. Festivales de música

Los festivales de música pueden ser un buen pretexto para venir a Portugal y pasar unas vacaciones diferentes, aprovechando para conocer sitios de una forma divertida y en un ambiente relajado. Según sus gustos musicales, podrá elegir entre los distintos festivales internacionales que se celebran cerca de las ciudades, en Lisboa u Oporto, en un entorno rural, junto al río, o combinarlos con unos buenos días de playa.

Vea los festivales que ya están previstos para 2018 y consulte sus carteles en www.portuguesemusicfestivals.com.

7. Golf

En los últimos años, Portugal ha conquistado de forma consecutiva el premio a mejor destino de golf de Europa y del mundo en los World Golf Awards. Algo que no resulta extraño si recordamos que es un país con un clima privilegiado durante todo el año y que, en particular en el Algarve y en la región de Lisboa, se encuentran muchos campos varias veces premiados, que ofrecen buenos retos y en los que se puede asistir a las grandes pruebas de los circuitos profesionales de la modalidad.

Muchos campos de golf han sido diseñados por famosos arquitectos como Robert Trent Jones, Rocky Roquemore, Sir Henry Cotton y Arnold Palmer, entre otros. No obstante, lo que mejor los define es su innegable calidad y belleza paisajística, ya que, a menudo, se encuentran situados en zonas preservadas y con el mar como telón de fondo.

8. Patrimonio Mundial

Los veintidós bienes catalogados existentes en Portugal retratan la historia y la cultura del país, de su pueblo y de los pueblos que habitaron el territorio desde tiempos inmemoriales. Monasterios y conventos de importancia histórica y artística, monumentos dignos de ser destacados, centros históricos y paisajes culturales, que ofrecen algunos de los más deslumbrantes escenarios naturales en Portugal, han sido considerados por la UNESCO como parte del Patrimonio de toda la Humanidad.

Completan la lista iconos que definen una forma de ser y de estar de un pueblo en sus momentos de celebración, el fado, el cante alentejano y la dieta mediterránea. Y también las artes y los oficios que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, como la fabricación de cencerros, la elaboración de la cerámica negra de Bisalhães, el arte de la cetrería y la fabricación de los muñecos de barro de Estremoz.

Estas contribuciones portuguesas a la historia mundial son de obligada visita y un buen pretexto para conocer el país de norte a sur.

9. Gastronomía y Vinos

La gastronomía portuguesa es muy apreciada y suele dejar buenos recuerdos. La ubicación y la proximidad atlántica justifican el lugar destacado que ocupa el pescado y el marisco, que saben todavía mejor si se degustan a la orilla del mar bajo el agradable sol portugués y se acompañan con la enorme variedad de vinos de mesa de calidad. La dieta mediterránea es una de sus características más destacadas y en ella se emplea aceite de oliva, hortalizas y hierbas aromáticas.

El vino de Oporto es, desde hace siglos, un gran embajador de Portugal, hoy en día acompañado por otros productos genuinamente portugueses, como el pastel de nata y la repostería conventual.

La maestría de talentosos chefs también ha elevado nuestra cocina a la altura de las mejores gastronomías del mundo.

10. La Gente...

Uno de los aspectos que más destacan los turistas cuando nos visitan es la hospitalidad y la amabilidad de los portugueses, siempre dispuestos a ayudar cuando se les para por la calle. Tal vez sea el sol el que nos aporta el buen humor para recibir amablemente a todo el mundo, venga de donde venga.

Como ve, en 2018 no puede dejar de venir a Portugal. Can't Skip Portugal!