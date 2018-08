‘Best Western Rewards®’, entre los 5 primeros programas de fidelización hotelera del mundo

Best Western Hotels & Resorts se ha clasificado, por sexto año consecutivo, entre las cinco primeras cadenas hoteleras en la lista de los Mejores Programas de Fidelización Hotelera de la revista US News & World Report® con su programa ‘Best Western Rewards®' ("BWR®"). El ranking se ha obtenido a partir de la evaluación de los 16 programas de fidelización hotelera más destacados para el año 2018-19.

La mejora en la satisfacción global de sus huéspedes forma parte de las máximas prioridades del grupo hotelero, que se esfuerza en adaptar su programa de fidelidad a las aspiraciones de viaje de sus miembros. "Nos sentimos muy satisfechos de que BWR® sea reconocido como uno de los principales programas de lealtad por parte de U.S. News & World Report una vez más. BWR ha evolucionado significativamente en los últimos años como parte de la renovación transformadora de la marca Best Western", declara Dorothy Dowling, vicepresidenta senior y directora de marketing de Best Western Hotels & Resorts.



Los programas de fidelidad hotelera, elemento decisivo en la decisión de compra



El éxito de la marca hotelera responde a la escucha activa que hace de sus clientes. Best Western se ha hecho eco de ello a partir de un estudio que ha lanzado sobre su propio programa de fidelización para conocer los hábitos de los viajeros acerca de este tipo de programas. De 1.400 personas encuestadas, el 74% declararon que el programa de fidelización de una marca es un factor determinante para escoger dónde se hospedan.



Asimismo, más del 70% calificaron el programa de la marca Best Western Rewards® como su programa de fidelización preferido del sector, lo que refleja el valor que Best Western ofrece a sus asociados. Estudio completo ‘Lo que llega con la lealtad', disponible a través de este enlace.



U.S. News & World Report® identifica los principales programas de fidelización de hoteles cada año, a través de una metodología que evalúa cinco variables: tamaño de la red, diversidad de propiedades, cobertura geográfica, beneficios adicionales y la facilidad de ganar una noche gratis.