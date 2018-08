¿Qué prefieren los españoles, playa o piscina?

Un duelo constante. Una pugna perpetua. Un dilema continuo. Así es la rivalidad entre la piscina y la playa, dos opciones que juegan sus cartas para llevarse la voz cantante como el mejor complemento para las vacaciones de verano.

¿Pero son en realidad tan antagónicas o pueden llegar a complementarse? Para saber un poco más sobre las preferencias de los viajeros, Playa Montroig Camping Resort ha preguntado a sus visitantes a través de sus redes sociales cuál es la opción que prefieren tener más cerca para disfrutar de su descanso vacacional.



La respuesta ha sido contundente y se ha declarado el empate técnico entre las dos eternas rivales. Un equilibrio que las convierte por igual en dos opciones idóneas como valor añadido en los alojamientos turísticos y que, lejos de ser competencia y protagonizar un duelo, se han convertido en perfectas compañeras de viaje.



Un concurso para saber si a los viajeros les gusta más la playa o la piscina



Playa Montroig ha puesto en marcha un concurso a través de sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) para saber si sus visitantes prefieren la playa o la piscina en su lugar de vacaciones, premiando al ganador con un fin de semana para 4 personas en un bungalow de lujo. Los usuarios debían explicar, además de indicar la opción elegida, los motivos por los que prefieren una u otra alternativa.



Así, las respuestas de los cerca de 300 usuarios que han participado han otorgado prácticamente el 50% de los votos a cada una de las dos alternativas, por lo que se ha declarado el empate técnico entre la playa y la piscina. Entre las opiniones, hay juicios para todos los gustos, desde las respuestas de defensores y detractores que se posicionan en una u otra opción hasta las opiniones de los que simpatizan tanto por la piscina como por la playa.



Algunos ejemplos dan muestra de ello, como: "No me gusta que me toque la arena de la playa" o "Me gusta ver cómo disfrutan mis peques saltando y nadando... y yo tranquila de saber dónde hacen pie y de dónde pueden saltar". "Nos encanta disfrutar de la brisa del mar, construir castillos en la arena, bucear, zambullirnos en las olas y tomar algo en el chiringuito" o "Prefiero bañarme en aguas dulces y tocando de pies en el suelo. Soy pez de agua caliente. El mar me gusta... verlo desde lejos".



Por suerte, los visitantes del Playa Montroig Camping Resort no han de preocuparse con esta disyuntiva, ya que sus instalaciones se encuentran situadas en la misma Costa Daurada con un extenso kilómetro de playa de arena fina y cuidada con espectaculares vistas.



Asimismo, el clima soleado y cálido de esta región es ideal para disfrutar de su conjunto de piscinas. En una espléndida zona ajardinada se encuentran cuatro grandes piscinas con un total de 1.500 m2 de lámina de agua, equipadas con cascadas, toboganes y juegos y todas climatizadas durante toda la temporada.

Además, este año el camping estrena un nuevo parque de 1.700 m2 con 850 m2 de lámina de agua, la "Splash Pool", uno de los mayores espacios lúdicos con agua en un camping a nivel europeo. Esta nueva piscina de baja profundidad está equipada con un área temática de 58 espacios diferentes, 28 juegos interactivos, 2 toboganes y un cubo que se vuelca creando un efecto refrescante en la zona. Además, incluye 16 juegos con efectos visuales.