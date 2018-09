Londres: Paraíso para los amantes del shopping

Londres es uno de los mejores destinos de compras del mundo. Sus emblemáticos grandes almacenes, sus tiendas que van desde lo lujoso a lo comercial, pasando por la moda vintage hasta lo más estrafalario, junto a la multitud de pequeños comercios y su monumental oferta de restauración y ocio han satisfecho siempre los gustos del gran público.

Se trata de una capital que nunca duerme, con una escena de compras en continua evolución, que actualmente, y de cara a los próximos años, está experimentando un auge en sus grandes centros comerciales. No obstante, la belleza de Londres reside en que sigue contando con pequeños paraísos de compras donde descubrir verdaderos tesoros.

Londres oeste

El monumental destino de compras de Westfield London ya se ha inaugurado oficialmente, aumentando su oferta de ocio y compras en otros descomunales 68.748 metros cuadrados. Nos esperan multitud de nuevas tiendas y restaurantes, aunque se prevé que continúen las inauguraciones en otoño. Algunas de las nuevas marcas incluyen a las popularísimas Primark, Heal's, Boden, Space NK, Adidas y H&M, que también presume de contar con el primer salón de uñas H&M en tienda, en colaboración con Go Gorgeous London. Otra nueva en Westfield es la empresa asociada de Zara, Stradivarius, con su enorme selección de moda joven femenina.

Londres norte

Al igual que sus predecesores en Shoreditch (Londres este) y Croydon (Londres sur), Boxpark emergerá en Wembley a finales de año. Con su característica estética en blanco y negro -aunque, esta vez, ubicado en un edificio permanente en vez de en contenedores de carga- será un nuevo paraíso de compras para los amantes de la gastronomía. Aquí encontraremos los mejores productores de alimentación, grandes y pequeños, de todo Londres y del mundo entero, así como especiales pop-up aquí y allá. Boxpark Wembley acogerá, también, más de 200 eventos durante todo el año (para los eventos de mayor tamaño cuenta con un anfiteatro de 2.000 personas de aforo), convirtiéndolo en un destino tanto cultural como gastronómico.

Un poco antes, en otoño de 2018, asistiremos al estreno de una monumental nueva experiencia de compras en la capital. Una serie de dependencias de un antiguo almacén de carbón de la época victoriana han sido remodeladas para convertirse en una increíble obra arquitectónica que acoge el destino de compras de Coal Drops Yard. Entre las grandes marcas que anuncian su apertura se encuentran Paul Smith, Lost Property of London, Cheaney, Sweaty Betty, Cubitts, Space NK, Manifesto así como Tom Dixon; la marca de diseño no abrirá solo una tienda insignia, sino también un restaurante y una cafetería.

Londres sur

Battersea Power Station abrirá de nuevo como destino de compras y ocio en 2020, creando el tercer mayor destino comercial en Londres central. Con una ubicación fabulosa que nos dejará boquiabiertos, reunirá experiencias de compras contemporáneas y de alta gama. Marcas internacionales se repartirán entre los dos históricos pabellones de las chimeneas de Power Station; La chimenea del pabellón A -una fabulosa obra art déco construida en la década de 1930- albergará la Premium Collection, mientras que las marcas más innovadoras y contemporáneas se encontrarán en la chimenea del pabellón B, edificio finalizado en la década de los 50.

Barrios secretos donde ir de compras

Gabriel's Wharf, South Bank

Justo detrás de South Bank se encuentra el tesoro escondido de Gabriel's Wharf, una infinidad de pequeños comercios, bares y restaurantes. El estilo imperante es contemporáneo internacional y artesanía en diseño; destacan las creativas prendas de punto con mucho color como las de Joanne Plumb, donde cada artículo está hecho a mano de manera individual. También encontraremos una fantástica colección de tiendas de complementos en el Wharf; Studio Hop crea diseños contemporáneos elegantes y divertidos, mientras que el equipo de Vendula London produce originales complementos con un toque alternativo. Comprar en Gabriel's Wharf significa descubrir algo único que llevar a casa -aquí no hablamos de artículos comerciales de grandes marcas.

Neal's Yard, Covent Garden

Si doblamos por una de las siete calles que conforman el entramado de Seven Dials, en el distrito de Covent Garden, nos encontraremos en el secreto y multicolor patio de Neal's Yard. Como es de esperar, aquí se encuentran los archiconocidos productos orgánicos para el cuidado de la piel de Neal's Yard Remedies y, a la vuelta de la esquina, podremos adquirir deliciosos quesos británicos de Neal's Yard Dairy. Pero también es el lugar donde abastecernos de suntuosas delicias sicilianas en el bar y tienda de productos selectos de Casanova & Daughters, así como donde arreglarnos el pelo y las uñas en la original Hair by Fairy. Por otro lado, acaba de abrir una auténtica cafetería inglesa, Jacob the Angel, ideada por los mismos creadores del restaurante The Barbary. Jacob the Angel es el nirvana de los golosos, que disfrutarán de delicias como los pastelitos de crema de coco o las blondies, dulces de leche con mantequilla de cacahuete.

Connaught Village, Hyde Park

A un corto paseo desde Hyde Park se encuentra el barrio de la moda de lujo de Hyde Park Estate, Connaught Village, un remanso comercial de pequeños comercios que se alinean en las calles de estilo georgiano, con sus bonitas fachadas de colores pastel.

Este es el lugar para comprar fabulosos productos de alta gama, así estemos buscando un vino de categoría, moda o cautivadoras piezas de arte. Los amantes de la moda quedarán fascinados con la selección de originales y lujosas tiendas de ropa femenina; aunando moda con cultura, Kokoro London diseña su colección prêt-à-porter en Londres -en colaboración con afamados artistas internacionales- y la produce en Japón, utilizando lujosos tejidos y técnicas de estampado tradicionales.

Para quien quiera llevar prendas diseñadas por artistas emergentes del mundo de la moda, recomendamos The Place London for Women, donde se encuentran delicados tejidos estampados de la diseñadora de moda británica Alice Archer, complementos impecables de Diana Broussard y sofisticados productos del diseñador de perfumes Azzi Glasser.

Camden Passage, Islington: Camdem Passage es un pasadizo empedrado del siglo XVII, cerca de la estación de metro de Angel Underground (¡no está en Camden Market!) donde afloran un sinfín de tesoros entre tiendas y puestos dedicados a la moda vintage, anticuarios y encantadoras cafeterías de estilo retro y elegante. Se trata de un lugar fantástico donde encontrar algo fuera de lo normal: vinilos de todas las épocas y cómics clásicos en Atomic, antigüedades y porcelana vintage en Caroline Carrier, joyería art nouveau y art déco en Esme y también tiendas de ropa de moda contemporánea como la marca femenina Victoria Beau y la concept store independiente S120.

Marylebone High Street

Justo detrás del furor comercial que supone Oxford Street se encuentra el paraíso de las compras de Marylebone High Street. Dado que se encuentra fuera de los circuitos turísticos, es una zona algo más tranquila, aunque destila personalidad y fabulosas ofertas de moda.

Boutiques de alta gama, como Matches Fashion, LK Bennet y Comptoir des Cotonniers se encuentran al lado de Skandium, la tienda de moda de menaje del hogar, así como de la única tienda de botones de la capital, The Button Queen; para diseños de mobiliario clásico, recomendamos The Conran Shop; chocolate belga artesanal, en Pierre Marcolini; y si queremos una maravillosa y encantadora librería, Daunt Books.

A la vuelta de la esquina se encuentra Chiltern Street, donde podremos comprar un sinfín de productos de belleza en la maravillosamente surtida farmacia de John Bell & Croyden, de 200 años de antigüedad. La cercana Moxon Street es la calle adonde deberán acudir los comidistas -destacan la quesería de La Fromagerie, la carnicería de The Ginger Pig y la chocolatería de Rococo Chocolate.

Redchurch Street, Shoreditch

Tiendas de ropa de moda se alinean junto a comercios vintage y todo tipo de pequeños establecimientos en Redchurch Street, en el centro del barrio de Shoreditch, situado justo a la vuelta de la esquina de Shoreditch High Street. Recomendamos Labour & Wait y Hostem para lo último en moda masculina, y Nudie Jeans para todo tipo de artículos de moda vaquera. En lo que respecta a cosméticos, destacamos Aesop y A.P.C y para diseño de interiores de lujo, Monologue y Klaus Haapaniemi& Co.

