'Time': Estos son los 100 mejores lugares del mundo para visitar ahora

45. Hôtel de Crillon, Francia (rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon)

46. Six Senses Fiji, Islas Fiyi (sixsenses.com/resorts/fiji/destination)

47. Conscious Hotel Westerpark, Holanda (conscioushotels.com/hotels/westerpark)

48. Orion, crucero de Viking, varias destinaciones (vikingcruises.com/oceans/ships/viking-orion.html)

49. Il Sereno, Italia (serenohotels.com/property/il-sereno)

50. Safaris y Cabañas Bisate, Ruanda (wilderness-safaris.com/our-camps/camps/bisate-lodge)

51. Hotel Atix, Bolivia (atixhotel.com)

52. Jackalope, Australia (jackalopehotels.com)

53. Hotel y Experiencia Cultural Illa, Ecuador (illaexperiencehotel.com)

54. Icehotel 365, Suecia (icehotel.com/about-icehotel/icehotel-365)

55. The Collectionist, Australia (collectionisthotel.com.au)

56. Generator Madrid, España (generatorhostels.com/destinations/madrid)

57. Hotel Morfeo, China (cityofdreamsmacau.com/en/stay/morpheus/index.html)

58. Raffles Europejski de Varsovia, Polonia (raffles.com/warsaw)

59. Skwachàys Lodge, Canadá (skwachays.com)

60. EcoCamp Patagonia, Chile (ecocamp.travel)

61. Casa Teo, México (teo.casa)

62. Norwegian Bliss, crucero, varias destinaciones (ncl.com/cruise-ship/bliss)

63. Detroit Foundation Hotel, Michigan, EEUU (detroitfoundationhotel.com/)

64. Hotel Xcaret, México (hotelxcaret.com)

65. Oberoi Sukhvilas Resort & Spa, India (oberoihotels.com/hotels-in-chandigarh-sukhvilas-resort)

66. Retreat at Blue Lagoon, Islandia (bluelagoon.com/accommodation/retreat-hotel)

67. Iveagh Garden Hotel, Irlanda (iveaghgardenhotel.ie)

68. The A, crucero, varias destinaciones (ubyuniworld.com/us/ships)

69. Wyndham Grand Rio Mar, Puerto Rico (wyndhamriomar.com)

70. Time + Tide Hospedaje Rey Lewanika, Zambia (timeandtideafrica.com/camp/king-lewanika-lodge)

71. Santani Resort & Spa, Sri Lanka (santani.lk)

72. Sheldon Chalet, Alaska, EEUU (sheldonchalet.com)

73. Symphony of the Seas, crucero, varias destinaciones (royalcaribbean.com/cruise-ships/symphony-of-the-seas)

74. Awasi Iguazú, Argentina (awasiguazu.com/about)

75. Tribe Perth, Australia (tribehotels.com.au)

76. Shipwreck Lodge, Namibia (africatravelresource.com/skeleton-coast-shipwreck-lodge)

77. The Murray, China (niccolohotels.com/en/hotels/hongkong/central/the_murray/index.html)

78. Hotel Stamba, Georgia (roomshotels.com/stamba-hotel)

79. Hotel Henry, Nueva York, EEUU (hotelhenry.com)