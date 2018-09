Siete ideas para pasar la noche en Praga o en Brno en plan barato

Disfruta de la magia de Praga, ven a conocer las bellezas de Brno. Te recomendaremos lugares donde puedes pasar la noche sin que pierdas todos tus ahorros.

Contacto Travellers @monzonpaul

¿Deseas pasar la noche a unos minutos no más del Puente de Carlos, del Castillo de Praga, o bien temprano por la mañana dar un paseo romántico por las callejuelas vacías de Ciudad Vieja? Si buscas un alojamiento tranquilo que te servirá de hogar por un par de días o más bien un lugar donde podrás participar en una estupenda fiesta, decídete y aprovecha nuestra oferta de hostales interesantes.

Mosaic House

Dónde: Praha 2, Odborů 278/4

Calificación en TripAdvisor: 4,5

El hostal de estilo denominado Mosaic House se encuentra en Ciudad Nueva (Nové Město), a unos 10 minutos de camino desde el Puente de Carlos en Praga. Este hotel y hostal de diseño ofrece habitaciones y suites tipo estudio y destaca como lugar amigable con el medio ambiente. Ha obtenido una serie de premios, una gran parte de ellos precisamente por su carácter ecológico. Puedes escoger de la oferta de platos locales y especiales internacionales en La Loca Music bar. El bar dispone de un saloncito que también ofrece música viva y eventos con DJ. En los alrededores del hotel hay una serie de tiendas y cafés. El hotel es un excelente lugar de partida para conocer Praga y sus monumentos históricos más importantes, empezando en el Castillo de Praga y terminando en la Plaza de la Ciudad Vieja.

Czech Inn

Dónde: Praha 2, Francouzská 76

Calificación en TripAdvisor: 4,5

El Hostal Czech Inn ofrece alojamiento en un bello edificio renovado que data del siglo XIX. Podrás encontrarlo en el barrio de hipsters, entre los barrios Vinohrady y Vršovice, a un kilómetro y medio del casco histórico de Praga. En la zona subterránea construida de ladrillos hay un bar donde en horas nocturnas encontrarás diversión o refrescamiento ligero. El personal es amable y te informará sobre los monumentos más destacados y recomendará también lugares de interés menos conocidos. Caminando un poco llegarás a la estación de metro Náměstí Míru. Muy cerca encontrarás también las estaciones de tranvías y autobuses de donde podrás irte directamente al centro de la ciudad. En los últimos años, la calle adyacente Krymská ha ganado popularidad no solo por sus cafés y fiestas de la vecindad. Según el diario americano, The New York Times, es una de las doce calles más bellas en Europa.

Hostal y pensión Downtown

Dónde: Praha 1, Národní třída 19

Calificación en TripAdvisor: 4,5

El Hostal Downtown radica en el área reconstruida del edificio construido en el estilo de cubismo, en el casco histórico de Praga, muy cerca del Teatro Nacional. Todas las habitaciones en el hostal Downtown están equipadas modestamente, disponen de un cuarto de baño moderno, privado o compartido. Los empleados de vez en cuando invitan a los huéspedes a participar en distintos eventos, a cocinar o hacer visitas nocturnas a la ciudad. El hostal ofrece desayunos por tarifa adicional. Puedes utilizar también la cocina compartida. La estación de metro Národní třída está a 300 metros del hostal. El palacio Lucerna y el museo de Mucha se encuentran a 10 minutos de camino, el Museo Nacional a 15 minutos.



Hostal Elf

Dónde: Praha 3, Husitská 11

Uno de los hostales praguenses más singulares es el hostal familiar Hostel Elf que funciona desde el año 2000. Se encuentra en Žižkov, tan solo a 20 minutos de camino de la Plaza de Wenceslao y a 10 minutos de la Estación principal de trenes. Si te interesa algo más que solo pasar la noche, podrás utilizar la sala común, jugar el fútbol de mesa en el jardín, participar en una de las emparrilladas organizadas regularmente. Saliendo del jardín del hostal pasarás al parque Vítkov con el Monumento Nacional y verás la estatua ecuestre de Jan Žižka de Trocnov. Es un hostal con un ambiente maravilloso, muy recomendable para estudiantes y viajeros jóvenes.



Ahoy! Hostel

Dónde: Praha 1, Na Perštýně 10

Calificación en TripAdvisor: 4,5

El Ahoy! Hostel se encuentra en el centro de Praga, a 500 metros de la Ciudad Vieja y la Plaza de Wenceslao. Todas las habitaciones están pintadas con colores alegres, los clientes pueden utilizar la cocina común y la habitación para guardar equipajes. Muy cerca del hostal encontrarás restaurantes, bares y tabernas. El Ahoy! Hostel está situado a 600 metros del Teatro Nacional y a 500 metros del río Moldava, a 100 metros de la estación de tranvía Národní Třída y a 200 metros de la estación de metro Můstek.



Hostal Café Mitte

Dónde: Brno, Panská 11

Calificación en TripAdvisor: 4,5

Este pequeño hostal con café se encuentra en un edificio histórico en el centro histórico de Brno, a 450 metros de la catedral de San Pedro y San Pablo. El hostal Mitte ofrece alojamiento en sus habitaciones con el entablado original y muebles de madera, incluyendo la mesa de comedor. Todas las habitaciones están decoradas con escenas de la historia checa y retratos hechos por pintores checos. En la tercera planta se encuentra el lounge común. Mitte Hostel está a 7 minutos de camino de la estación principal de trenes en Brno. Muy cerca podrás encontrar un cine, una taberna y varias tiendas.



Jacob Brno

Dónde: Brno, Jakubské náměstí 7

Calificación en TripAdvisor: 4,5

El establecimiento se encuentra en el mismo centro de Brno, muy cerca de la iglesia histórica de San Jacobo a 200 metros de la plaza náměstí Svobody. No falta la cocina-comedor compartida, las habitaciones son equipadas de forma práctica y con el piso de madera. Los cuartos de baño y los baños son compartidos. Los clientes más exigentes pueden optar por suites confortables con baño privado, cocina, lavadora, balcón o terraza. La pensión destaca por la singularidad de su ambiente donde la historia hace una combinación perfecta con el estilo moderno. La pensión se encuentra a 900 metros de la estación principal de trenes y a un kilómetro y medio de la estación de autobuses.