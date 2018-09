Qué ver y hacer en Port Louis, la capital de Isla Mauricio

Port Louis, la capital cosmopolita de Mauricio, fue fundada por el gobernador y colono francés Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais en 1735. Ubicada en la costa noroeste, es la capital administrativa y comercial de la isla.

Durante el día la ciudad es un hervidero de actividad, llena de tesoros culturales e históricos que no deberías perderte. Más allá del mercado central, punto fundamental para aquellos que quieren sentir de cerca la esencia de Mauricio, hay muchos lugares históricos, incluyendo Champ de Mars, la pista de carreras de caballos más antigua del hemisferio sur.

Qué ver

Place D'Armes

La Place d'Armes es el centro histórico de la ciudad y conecta el paseo marítimo con la Casa de Gobierno. Está rodeada de palmas de botella y varias estatuas.

La estatua de Mahé de La Bourdonnais

Esta estatua de uno de los padres fundadores de Mauricio se encuentra a la entrada de la Place d'Armes. Es un símbolo y un recordatorio de nuestra herencia francesa.

Casa del Gobierno

La Casa de Gobierno, construida en la época del gobernador Nicolas de Maupin (1729 - 1735), es un espléndido edificio y además uno de los más antiguos de Port Louis. Ha sido reformada recientemente y es la sede oficial del Parlamento de Mauricio.

Teatro de Port Louis

El teatro municipal de Port Louis fue construido en el siglo XIX y es uno de los edificios más antiguos del océano Índico. Está decorado al estilo clásico del teatro de Londres y tiene una capacidad de alrededor de 600 espectadores.

Fuerte Adelaide

Ubicada en una colina que domina la ciudad y al puerto, la Ciudadela de Port Louis (Fuerte Adelaide) es un fuerte construido entre 1834 y 1840 para proteger la ciudad contra las revueltas ocurridas durante la abolición de la esclavitud. Actualmente, en él se celebran conciertos y eventos artísticos locales e internacionales. Gracias a su posición privilegiada tiene unas increíbles vistas que hacen que realmente valga la pena visitarlo.

Aapravasi Ghat

Declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, Aapravasi Ghat (Centro de inmigración, en hindi) rinde homenaje a los miles de trabajadores contratados que llegaron de la India tras la abolición de la esclavitud y que con el tiempo se establecieron en la isla. Este es el lugar donde llegaron por primera vez estos inmigrantes.

BRIC

El Centro de Interpretación Beekrumsing Ramlallah (BRIC, por sus siglas en inglés) se encuentra en Wharf Street, lugar donde desembarcaron por primera vez los trabajadores contratados. El centro está dedicado a sus contratos y muestra objetos recuperados de excavaciones arqueológicas. Cuenta también con pantallas táctiles de 22 pulgadas en las que se informa sobre este periodo.

Una experiencia escalofriante es pasar unos minutos en una de las réplicas de los barcos donde estos trabajadores contratados soportaban viajes de hasta 6 semanas. Una película de 10 minutos presenta testimonios de sus descendientes. Asimismo, se pueden admirar pipas, frascos, recipientes de medicinas (del hospital del lugar) y restos de botellas de ginebra y ron, probablemente bebidas por los oficiales británicos. Todos estos restos arqueológicos fueron encontrados en las excavaciones de Aapravasi Ghat. Otras reliquias que aún se conservan son gradas que había en el lugar entre 1846 y 1856.

Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural fue creado por la Sociedad de Historia Natural de Mauricio y abrió sus puertas al público en 1842. Actualmente, cuenta con 35.000 especímenes que se muestran en cuatro galerías permanentes.

Museo Postal de Mauricio

Se encuentra en un precioso edificio de piedra antiguo. Serás muy bien acogido por los trabajadores de este museo en el que se exponen sellos, sobres de edición limitada y muchos otros objetos interesantes que marcaron la historia del servicio postal de Mauricio. El último sábado de cada mes, a las 13:00, se celebra una reunión de una asociación de filatelistas a la que es bienvenido todo amante del coleccionismo de sellos. En el Museo Postal de Mauricio se venden sellos, sobres de edición limitada, álbumes de sellos, libros, llaveros y otros recuerdos.

Museo del Penique Azul

Mauricio es tan conocido por su extinguido pájaro dodo como por sus escasos y caros sellos de penique azul. En el Museo del Penique Azul de Caudan se puede ver una edición original. Este bonito museo también alberga otras preciadas colecciones que representan la mezclada herencia cultural e histórica de Mauricio.

Marie Reine de la Paix

Overlooking the city of Port Louis and tucked into the side of Signal Mountain is the Catholic Church Marie Reine de la Paix. If you are ready to climb the 82 steps to reach the monument, the view of the city and of the sea from the Church grounds is stunning. The gardens surrounding the church are beautifully maintained and are a great spot for picnics and a place to relax away from the hustle and bustle of the city Paix.

Qué hacer

Paseo Marítimo de Caudan

Los que busquen marcas de los mejores diseñadores y ganas no deberían perderse el paseo marítimo de Caudan paseo marítimo de Caudan. Este animado y bullicioso paseo está plagado de restaurantes que sirven comidas de distintos tipos. Visita las tiendas de artesanía y la única librería de Caudan, y busca entre sus estanterías. Seguro que encuentras algún tesoro del arte y la literatura mauricianos.

Compras

Hipódromo de Champ de Mars

De marzo a diciembre es el sitio ideal para presenciar las animadas carreras de caballos de los fines de semana. Una actividad muy popular en Mauricio. Un evento familiar donde una variada y agradable multitud celebra cada competición en la pista de carreras.

Museo de Fotografía

En este Museo de Fotografía único viajarás en el tiempo gracias a las cámaras y miles de fotografías realizadas con pasión por el fotógrafo Tristan Breville.

Centro de Ciencias Rajiv Gandhi

El Centro Rajiv Gandhi es un parque de atracciones y un divertido recorrido científico en las afueras de Port Louis. Niños y jóvenes podrán participar en distintas exhibiciones y actividades. El objetivo es enseñar a los niños de forma divertida los principios básicos de la mecánica y de la física del sonido, la luz y las ondas.

Barrio Chino

El Barrio Chino es el lugar perfecto para ver las tiendas y restaurantes de los mauricianos de origen chino. El «festival de la comida» se celebra una vez al año para descubrir las maravillas de la cocina china. Es un sitio genial para conseguir gangas, comida sabrosa y medicinas tradicionales chinas.

Plaine Verte

A los turistas les encanta la plaza principal de Plaine Verte. Prueba el «gâteau piments» de Mauricio y otros dulces, bebidas y comidas indios y musulmanes.

Un viaje en el tiempo

Hay muchos lugares históricos en Port Louis y descubrirlos es como ir a la caza de tesoros.

Pásate por los barrios para ver las antiguas casas coloniales y los Cuarteles Centrales donde se ubica la sede de la policía. Si miras atentamente de cerca las paredes exteriores que rodean los cuarteles verás una «S» de hierro forjado. Se trata del símbolo del gobernador francés La Bourdonnais, que inició la construcción de estos cuarteles en la primera mitad del siglo XVIII.

Este mismo símbolo se puede encontrar en la pared más antigua que aún se conserva del «Grenier» (antes el granero de Mauricio, pero hoy un aparcamiento) cerca del Museo del Molino en el paseo marítimo de Caudan, en los restos del coral que en otros tiempos rodeaban parcialmente el mar del puerto. Ahí, déjate transportar al pasado mientras te refugias en la sombra de los pocos árboles exóticos que quedan y tus hijos juegan en el Astrolabe.