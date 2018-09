Ventajas de viajar solo, pero en grupo

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Tanto tiempo pensando en ese viaje soñado y tantas veces dicho "algún día iré" pero todavía no ha llegado el momento porque no coinciden las fechas con tus amigos, no tienes con quién ir o por miedo a viajar solo.

Si has llegado hasta aquí es porque alguna vez se te ha pasado por la cabeza viajar solo o porque te ha entrado la curiosidad. Mint57 te da 7 razones para que te atrevas a lanzarte a la aventura de viajar solo... ¡pero acompañado!

HACER REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS

Por fin vas a viajar a ese sitio que tantas ganas tienes de descubrir. No tienes por qué seguir posponiendo ese viaje que llevas soñando y que aún no te has atrevido a hacer solo. No dependes de nada ni nadie para ir a ver gorilas a Uganda, enamorarte de los paisajes de Islandia o perderte por los bulliciosos mercados de Tailandia, solo necesitas las ganas de pasarlo bien y disfrutar. ¡Y no estarás solo!



CONOCER A GENTE MARAVILLOSA CON INTERESES PARECIDOS

Al viajar en grupo puedes conocer personas increíbles que se conviertan en grandes amigos, encontrar al amor de tu vida o descubrir gente con la que quizá no hubieras hablado nunca y te sorprenda gratamente. Tus compañeros de aventura pueden tener personalidades muy distintas a la tuya, pero tendréis algo en común: la pasión por los viajes y las ganas de descubrir el destino que habéis elegido.

Escucharás las historias que les han llevado hasta allí y ellos te conocerán a ti. Libres de las etiquetas que arrastramos desde casa, viajando con nuevos y desconocidos compañeros de viajes somos más nosotros.



ES MÁS ECONÓMICO QUE VIAJAR SOLO POR TU CUENTA

Viajar acompañado es más barato que cuando lo haces solo. Cuando viajas con amigos os repartís los gastos del alojamiento, el transporte, comidas...pero cuando lo haces solo gran parte de tu presupuesto se va en pagar un habitación, un guía o un taxi... así ahorramos para aprovechar darnos algún capricho: un masaje, una actividad de aventura o simplemente una comida especial.

Pero al viajar acompañado de un grupo, muchos gastos se repartirán, y además la capacidad de negociación es mayor ¡el bolsillo lo agradecerá!



EXPERIENCIAS NUEVAS

La mejor forma de vivir experiencias nuevas y crear recuerdos inolvidables es viajando, pero viajando en grupo sumamos una experiencia más, la experiencia del viaje en grupo, compartiendo los momentos especiales del viaje es mucho más divertido y emocionante. Compartiendo los momentos malos, estos se relativizan, y hasta llegarán a recordarse con una sonrisa. Viajar solo, pero en un grupo, ya es toda una experiencia que te cambiará la vida, crecerás como persona, conocerás gente, aprenderás cosas nuevas y volverás con ganas de repetir.

VIAJAR EN GRUPO TE APORTA SEGURIDAD

Con un grupo podrás adentrarte a esos sitios que tú solo no te atreverías a visitar. Cuentas con la seguridad de que viajando en grupo eres más fuerte, se viaja más seguro. Y además tienes un apoyo extra, un abrazo. Si tienes algún problema tienes compañeros que te ayudarán y si en algún momento necesitas un empujón para continuar ellos estarán ahí para hacerlo... para dar ese último paso que nos lleve a lo alto de una preciosa montaña con vistas al infinito.

NO VOLVERSE LOCO CON LA ORGANIZACIÓN

No tener que planificar nada es una gran ventaja. Cuando viajas en grupo tienes la suerte de delegar toda la organización el viaje, las paradas que vais a hacer, los alojamientos... y no tienes por qué preocuparte de cosas tan pequeñas como la hora a la que sale el próximo autobús a la ciudad que quieres conocer, conseguir las entradas para entrar a algún monumento o cuál es el mejor restaurante de la zona para probar la gastronomía local. Cuando se viaja acompañados de un viajero experto, todas esas dudas y angustias se reducen, nuestro líder nos dará opciones y asesorará. Nos dará esas herramientas esas armas de viajero experimentado para hacerlo todo más fácil.

UN RETO

Por último, una de las mejores razones es que viajar solo es una forma de encontrarte a ti mismo y de proponerse nuevos retos. El mayor de ellos será salir de tu zona de confort, al vivir una situación en la que no estás acostumbrado tendrás que enfrentarte a tus miedos, adaptarte a las nuevas circunstancias y te sorprenderás al enfrentarte a ello. Nos conoceremos mejor y estaremos creciendo sin darnos cuenta. ¡Lánzate a este reto, no te arrepentirás!

Fuente MINT57