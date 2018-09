British Airways investiga el robo masivo de datos a sus clientes tras el hackeo de su web

La aerolínea británica British Airways (BA) ha denunciado la sustracción de datos de sus clientes a través de su página web y de la aplicación móvil. La compañía, que forma parte del grupo de aviación hispanobritánico IAG, informó de que ha abierto una investigación con “carácter de urgencia” para esclarecer lo sucedido.

British Airways ha adelantado que la información de los clientes, que no ha incluido detalles de viajes ni de pasaportes, se vio comprometida desde las 21.58 GMT del pasado 21 de agosto hasta las 20.45 GMT del 5 de septiembre.

Durante ese tiempo, “información personal y financiera” de los clientes que efectuaron reservas en la página web ba.com y en la aplicación móvil de la aerolínea, fueron susceptibles de sustracción, ha indicado BA en un comunicado.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r