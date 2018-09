Manu Guix ('OT') se pone histérico como una mona con lo que le ha pasado en el AVE

La verdad es que hay gente muy quisquillosa. Y un claro ejemplo es Manu Guix.

El director musical de la Academia de Operación Triunfo ha compartido en su cuenta de Twitter una de esas situaciones que molestan de verdad, pero que son casi inevitables en este mundo de transportes masivos, vacaciones en grupo y viajes baratos.

A Guix le ha pasado este 8 de septiembre de 2018 mientras se encontraba en el AVE, durmiendo. Ha sido ahí cuando "un señor que pasaba andando por el pasillo" del tren le ha "despertado de un codazo en la cabeza".

Estoy en el ave. Dormía. Y un señor que pasaba andando por el pasillo me ha despertado de un codazo en la cabeza. Ha sido el me cago en tu puta madre que más me ha costado guardarme de toda mi vida.