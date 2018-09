Nairobi, la ciudad que nunca parece dormir

La ciudad capital de Kenia ha crecido en un solo siglo desde un pantano deshabitado y salobre hasta una próspera capital moderna.

Contacto Travellers @monzonpaul

La moderna Nairobi sigue siendo la capital del safari de África, pero el mundo moderno se ha puesto rápidamente al día con la ciudad. Ya no es una ciudad fronteriza, Nairobi se ha convertido en una de las ciudades más grandes e interesantes de África.

Nairobi es una ciudad que nunca parece dormir. Toda la ciudad tiene una energía ilimitada, y es un lugar próspero donde se puede encontrar toda la vida humana.

Este es un lugar de grandes contrastes donde la raza, la tribu y el origen se convierten en facetas de un personaje único de Nairobi.

La ciudad no ha perdido su sentido del pasado, con un excelente museo y la histórica casa de Karen Blixen, autor de Out of Africa, abierta a los visitantes.

Esta no es una capital moderna separada del gran desierto que la rodea. Justo en las afueras de la ciudad se encuentra el Parque Nacional de Nairobi, 113 kilómetros cuadrados de llanuras, acantilados y bosques. El parque es hogar de grandes manadas de cebras, ñus, búfalos, jirafas y más. Aquí se encuentran Rhino, Cheetah y una gran cantidad de Leones, que viven en libertad a 20 minutos del centro de la ciudad.