Gilipollas sin Fronteras: Cachondeo con estas palabras del cónsul británico sobre el 'balconing'

Hay muchas veces en la vida es que lo mejor es quedarse callado.Justo lo que no ha hecho Lloyd Milen.

Lloyd, cónsul general del Reino Unido en Barcelona, ha provocado cierto cachondeo en Twitter con sus declaraciones al Diario de Mallorca, que este rotativo recoge en su portada de este domingo.

En concreto, han llamado la atención sus palabras sobre el 'balconing', esa práctica absolutamente loca por la que algunos británicos tienen la necesidad de saltar desde el balcón de su piso alquilado en la playa a la piscina comunitaria, a veces con resultados fatales.

A mí me pasó al comprar la chimenea. No estaba acostumbrado y me metía dentro pic.twitter.com/XOFUljBr3e — Supel Latón (@Supel_Laton) 16 de septiembre de 2018

Según se recoge en este rotativo, Milen tiene una curiosa explicación para este fenómeno, tan extendido entre sus compatriotas: "Los británicos no suelen vivir en pisos con balcón y quizás no están acostumbrados".

Una teoría que ha compartido el usuario de Twitter @Supel_Laton y que ha generado mucho pitorreo en las redes:

Es que no entiendo el argumento, por mucho que me ponga en la piel de un british abriendo la puerta de la terraza por primera vez en su vida. ¿El instinto es no parar en la barandilla? 🤦🏼‍♀️ — Lorena Serrano con chanclas a lo loco (@LorenaSerrano68) 16 de septiembre de 2018

Si tuviesen balcón se extinguirían — Mr Elliot (@Strasemc) 16 de septiembre de 2018

Vivimos la era de la posgilipollez. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 16 de septiembre de 2018

Y por este motivo el balconing es su deporte favorito... — Nydia con ene (@nydelrey) 16 de septiembre de 2018

Lo de ir hasta las trancas de cerveza barata seguro que no tiene nada que ver. — Perejil Español tierra plana (@PerejilEspanyol) 16 de septiembre de 2018

En cuanto se acostumbren a la gravedad se arregla el problema. Y eso que Newton era inglés... — Blacksmiths (@Marisuntan) 16 de septiembre de 2018