Expulsan de por vida al triatleta Jaroslav Bobrowski de un bufet libre tras comerse más de 100 platos de sushi

Un fenómeno, que seguramente entrará en el libro de los Records Guiness. Jaroslav Bobrowski es un triatleta alemán que compite en Ironman, pero ahora ha marcado un récord lejos del deporte: fue expulsado de un restaurante de bufet libre de Landshut (Bavaria, Alemania) por comer mucho.

Los encargados del restaurante asiático Running Sushi se cansaron de las comilonas de Bobrowski, que llegó a comer más de 100 platos (con dos o tres piezas de sushi en cada uno de ellos) aprovechando una oferta de come todo lo que puedas por sólo 15,90 euros.

