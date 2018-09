Shaquille O´Neal pide matrimonio a la periodista Lucía Villalón en mitad de una entrevista

Esas cosas sólo les pasan a la guapas y Lucía Villalón lo es a rabiar (Miami Heat retira el dorsal '32' de Shaquille O'Neal).

La periodista española se llevó una increíble sorpresa durante su entrevista con Shaquille O´Neal para la cadena Univisión (Shaquille despedaza a Kobe en su autobiografía).

La legendaria estrella de la NBA se quedó impresionado de la comunicadora ( La NBA ya extraña a Shaquille O'Neal).

Así empezó quien fuera pivot de Los Ángeles Lakers.

No contento con esto, O´Neal fue más allá:

Ante la rotunda cara de sorpresa de Lucía Villalón, el exjugador sacó un anillo de grandes dimensiones.

Como ha desvelado Lucía en redes sociales, la respuesta ha sido un "sí".

El gran día en que Shaquille O’Neal me pidió matrimonio!!!! 💍♥️🤣 @shaq of course I say yes!!!🤣🤣🤣🔝🔝🔝@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N