El asombroso triple de Luka Doncic desde detrás del aro para forzar la prórroga... y morir en la orilla

El ala-pívot Harrison Barnes acabó como líder encestador de los Mavericks al aportar 27 puntos, que no evitaron la derrota del equipo de Dallas.

Tampoco otra brillante actuación individual del esloveno Luka Doncic impidió la derrota de los texanos, que siguen sin tener su mejor baloncesto como equipo. Doncic, que jugó 35 minutos, aportó 23 puntos y 11 rebotes.

El exjugador del Real Madrid se encargó de anotar un triple cuando el tiempo reglamentario expiraba para poner el empate a 107-107 y forzar la prórroga.

"Es un jugador que no tiene ningún miedo a tirar y anotar este tipo de canastas", declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle.

El base Damian Lillard surgió una vez más como la mejor opción del ataque de los Trail Blazers de Portland que se impusieron en la prórroga por 121-118 a los Mavericks de Dallas a los que dejaron con una racha de seis derrotas consecutivas.

Junto a Lillard, que también repartió siete asistencias, el pívot bosnio Jusuf Nurkic aportó 10 puntos y 12 rebotes, que dejaron a los Trail Blazers (19-14) con el cuarto triunfo en los últimos cinco partidos disputado.

