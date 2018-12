Este jugador de la NBA juega a los espías e intenta escuchar instrucciones que le dan a su rival

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, decidió jugar a los espías y conseguir información sobre los planes del equipo rival, Los Angeles Lakers, escuchando a escondidas las instrucciones que el entrenador Rajon Rondo dio a Lonzo Ball durante un momento del encuentro de la NBA que los dos equipos californianos disputaron en el día de Navidad, según rt.

No se sabe si Curry logró oír algo importante o no, pero lo que sí es seguro que su 'operación de inteligencia' no ayudó a los Warriors a hacerse con el partido, que acabaron perdiendo por 127-101.

El video de la escena se ha hecho viral en las redes, especialmente en Reddit, donde la grabación ha generado casi 1.500 comentarios. Los usuarios de la plataforma recordaron que en el pasado se produjeron casos de 'espionaje' parecidos y que este tipo de acciones no son punibles de acuerdo con reglas del juego.