Este jugador de la NBA 'peina' con la zapatilla a una actriz nominada al Óscar con un salto a las gradas

Los partidos de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York (EE.UU.) son conocidos por atraer a las celebridades, que ocupan los mejores asientos de cerca de la cancha. No obstante, la actriz ganadora del Globo de Oro y nominada al Óscar, Regina King, resultó estar demasiado cerca de la acción este miércoles durante el juego entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks, según rt.

En el video difundido en las redes sociales se puede observar cómo el jugador Joel Embiid de Philadelphia persigue un balón suelto que se dirige a las gradas, lo que lo obliga a saltar por encima de King, sentada en la primera fila, evitando golpear de lleno a la actriz por unos centímetros, aunque sí le roza el cabello con la suela de la zapatilla.

El jugador terminó su salto pateando a un hombre sentado detrás de la estrella en el pecho, pero el aficionado se levantó aparentemente ileso y de buen humor.

La grabación de la escalofriante acción se hizo viral rápidamente y para el momento de la publicación de este artículo ya ha recibido más de 1,4 millones de visitas.

La propia actriz luego tuiteo sobre el susto que sintió durante el salto de Embiid: "Gracias a Dios y Joel Embiid por tus habilidades atléticas. La crisis se evitó".

Regina King’s life just flashed before her eyes pic.twitter.com/YPLAwjyR6E