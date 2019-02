Luka Doncic no se corta un pelo tras la lesión de Zion: "Que vayan a Europa"

El 'accidente' ha sido bestial y llamativo (Una zapatilla 'Nike' lesiona a Zion Williamson, estrella del baloncesto universitario de EEUU).

En el primer minuto del esperadísimo Duke-North Carolina, uno de los grandes duelos del deporte estadounidense, cayó lesionado Zion Williamson, el fenómeno de la naturaleza que apunta a número 1 del draft y que era el principal responsable de que las entradas para el partido, otra muesca de la venerable Tobacco Road Rivalry, se hubieran ido hasta los 2.500 dólares, en precios casi de Super Bowl.

La lesión de rodilla de Zion, que si es grave complicaría lo que parecía un 1 de draft cada vez más cantado, reabrió al momento el debate sobre la condición amateur de los jugadores en una NCAA súper profesionalizada en la que los entrenadores tienen sueldos desorbitados y las universidades ingresas cantidades astronómicas por derechos de televisión y venta de entradas, merchandising... Donovan Mitchell fue uno de los primeros que disparó en Twitter:

Una de las respuestas, que ya está dando también mucho que hablar, fue la de Luka Doncic, que llegó a la NBA tras haber sido ya profesional (y campeón de todo) con el Real Madrid:

Barack Obama, que estaba en el partido a pie de pista, reaccionó con estupor cuando la zapatilla de Zion literalmente explotó. Y LeBron James fue uno de los primeros que reaccionó en las redes sociales tras la lesión del joven talento de Duke:

“His shoe broke.” President Barack Obama knew what was happening as soon as Zion Willamson went down 🎥 @ChaseHughesNBCS pic.twitter.com/7sneMhzlOD

Además, Puma protagonizó una desafortunada anécdota cuando aprovechó el problema de la zapatilla de Zion, de marca Nike, para hacer una broma que muchos consideraron de pésimo gusto en las redes y cuando todavía no había ningún dato sobre la gravedad de la lesión de rodilla del jugador: "Esto no le habría pasado si hubiera llevado unas Puma". Al poco, la marca deportiva borró el mensaje... aunque siguió recibiendo críticas.

Nike ha emitido un comunicado nada más terminar el partido en el que ha señalado que va a investigar lo que considera "un hecho aislado" con uno de sus productos, cuya calidad es "de la máxima importancia" para la marca de Oregón, que también se ha preocupado obviamente por el estado de salud del jugador.

NIKE STATEMENT: “We are obviously concerned and want to wish Zion a speedy recovery. The quality and performance of our products are of utmost importance. While this is an isolated occurrence, we are working to identify the issue.”